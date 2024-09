Grande successo per l'anteprima nazionale dello spettacolo di teatro scientifico "Confessione di una vitamina", ideato da Renata Cantamessa

Un folto pubblico ha applaudito calorosamente lo spettacolo, basato sul minibook scritto da Renata Cantamessa e presentato dall'associazione artistica "2inScena". Questo lavoro trae origine dal libro "Confessione di una vitamina", firmato dalla divulgatrice agro-scientifica Fata Zucchina, alias Renata Cantamessa, che illustra in modo semplice e narrativo i molteplici ruoli della vitamina C nel corpo umano.

La narrazione prende vita attraverso un'interessante e vivace conversazione condotta dal Commissario Pep, il peperone di Carmagnola. Con il consueto stile coinvolgente e originale la Fata-divulgatrice torna così a supportare una importante missione scientifica, come sottolineato dalla SIC, che ha offerto il suo patrocinio gratuito a questo innovativo progetto. L'obiettivo è quello di fornire ai lettori di tutte le età un'interpretazione accessibile e veritiera della vitamina C, la quale, soprattutto dopo l'emergenza Covid, è stata oggetto di dibattito tra miti infondati e informazioni errate, oscurando il suo reale potenziale, noto e ancora in parte da scoprire.

La prof.ssa Federica Di Nicolantonio, docente associato del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino e direttore del laboratorio di Epigenetica del Cancro dell'Istituto di Candiolo – IRCCS, presente all'anteprima, ha spiegato che "le più recenti ricerche, condotte in maniera indipendente nei laboratori americani e presso il nostro Istituto, indicano che la vitamina C, se somministrata a dosi elevate per via endovenosa, potrebbe stimolare le cellule del sistema immunitario e supportare l'immunoterapia contro i tumori. Tuttavia, sono necessarie ulteriori sperimentazioni rigorose su pazienti oncologici per accertare se la vitamina C, somministrata sotto controllo medico, possa effettivamente potenziare l'efficacia delle attuali terapie anti-cancro".

Il compito della ricerca sarà quindi quello di completare le informazioni su questo pratico vademecum investigativo, che celebra il peperone per il suo elevato contenuto di vitamina C, il più alto tra tutte le varietà di frutta e verdura.

"Confessione di una vitamina", sia nella sua versione libro che in quella teatrale, si rivela uno strumento prezioso e unico per stimolare la curiosità su temi di alimentazione e salute, invitando a valorizzare le potenzialità di questa vitamina nella prevenzione quotidiana.

Inoltre, la charity associata alla pubblicazione ha dato vita e sostiene il progetto "ELISA RASPINO", in memoria della giovane tecnologa alimentare dipendente di Ascom Bra, avviato alla fine del 2023 presso l'IRCCS di Candiolo. Questo progetto ha portato allo sviluppo di un nuovo metodo di analisi di laboratorio non invasivo per identificare precocemente tracce di tumore, con l’obiettivo di anticipare i trattamenti per il carcinoma alla mammella.

Come precisato dal giornalista Claudio Porchia, che ha presentato l'evento: "i promotori del progetto, grazie al potenziale del libro e dello spettacolo, confidano che si possano aprire le strade a nuove e significative opportunità di coinvolgimento del pubblico. L'idea è quella di trasformare ogni evento in un momento di condivisione, in cui il pubblico non si limiti a essere passivo, ma diventi parte integrante di un processo culturale e scientifico di grande rilevanza. La speranza è quindi quella non solo di raggiungere un numero sempre maggiore di persone, ma anche di suscitare interesse e partecipazione e costituire anche una fonte preziosa di fondi da destinare alla continuazione della ricerca".

Per info e prenotazioni scrivere a: renata@fatazucchina.eu