Ambrogio (FdI): "Sufficienti 250 miliardi per ridurre l'inquinamento nelle principali città"

“Le parole del presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, secondo cui basterebbero poco più di 250 miliardi di euro di investimenti in settori come trasporti e illuminazione pubblica per abbattere del 50% l’inquinamento nelle maggiori città italiane, rendono perfettamente l’idea del disastro targato Superbonus. Con la cifra bruciata a causa di un provvedimento sciagurato, avremmo potuto dimezzare gli inquinanti nelle nostre città. Stando ai freddi numeri, i paladini dell’ambientalismo radicale sono i più grandi responsabili della scarsa qualità dell’aria nei grandi centri urbani italiani. E’ bene che gli italiani lo sappiano e che chi ha creato e sostenuto il Superbonus, magari, spieghi”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.