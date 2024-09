Trasporti, Avetta e Conticelli (Pd): "Il Piemonte introduca agevolazioni per i più giovani"

«Al tradizionale augurio di inizio anno scolastico vogliamo aggiungere un augurio specifico: che le nostre ragazze e i nostri ragazzi possano fare affidamento su un trasporto pubblico locale finalmente efficiente e agevolato. - è il commento dei consiglieri regionale Alberto Avetta e Nadia Conticelli (PD) - Dopo un’estate disastrosa per i trasporti, sarebbe inaccettabile se con la riapertura delle scuole si dovesse assistere agli stessi disagi degli anni passati, con carrozze e bus sovraffollati, ritardi e persone lasciate “a terra”. Con la conseguenza di costringere le famiglie a fare ricorso ai mezzi privati. Per tutta la scorsa legislatura il Pd ha denunciato i limiti di una Regione che non ha investito in modo adeguato nel trasporto pubblico locale, soprattutto nell’extra urbano. Ora bisogna voltare pagina. L’occasione è data dall’esaurimento dei fondi nazionali del “bonus trasporti”.

"Diverse Regioni - proseguono Avetta e Conticelli - tra le quali Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, sono intervenute con integrazioni al bonus nazionale o hanno previsto bonus regionali per permettere ad alcune categorie di cittadini (in particolare i giovani in età scolare) di accedere gratuitamente al trasporto pubblico locale, almeno nei mesi che non coperti dal bonus nazionale. Crediamo che la Regione Piemonte debba e possa fare lo stesso."

"Ricordiamo benissimo come, in campagna elettorale, la destra oggi al governo della Regione avesse promesso trasporti gratis per i giovani. - proseguono - Invece, all’avvio dell’anno scolastico non solo non ci sono novità sulle tariffe, ma non ci sono certezze sul bonus trasporti. Come se ciò non bastasse, gli abbonamenti studenti non hanno l’integrazione per la validità sia sul treno sia sul trasporto pubblico locale."

"Per questo - concludono - abbiamo presentato una Mozione con la quale chiediamo alla Giunta Cirio di predisporre forme concrete e adeguate di incentivazione del trasporto pubblico locale, estendendo la fruizione gratuita ai cittadini che si trovano in particolari condizioni economiche ma soprattutto prevedendo l’accesso gratuito per i giovani piemontesi. Non serve a nulla parlare di trasporti sostenibili, se poi le agevolazioni per l’utilizzo dei mezzi pubblici sono insufficienti. Un trasporto pubblico “agevolato” per i più giovani sarebbe un provvedimento concreto per educare le nuove generazioni a servirsi di treni e di bus negli spostamenti casa-scuola e non solo".