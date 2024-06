Attimi di paura a Nichelino, il passaggio a livello della stazione resta aperto con un treno in transito

Attimi di paura nella mattina di ieri, domenica 23 giugno, a Nichelino, per le sbarre del passaggio a livello della stazione rimaste alzate mentre transitava un treno merci.

Non è la prima volta che succede

Un episodio del genere si era verificato già a a fine gennaio e poi ancora in tempi più recenti. Il passaggio a livello di via Giusti, ormai è evidente, ha dei problemi e gli inconvenienti si verificano troppo spesso, tanto che il sindaco Giampiero Tolardo aveva scritto una vibrante lettera ad Rfi per chiedere di porre immediata soluzione a questo inconveniente, prima che ci possa scappare il morto o un incidente dalle gravi conseguenze.

La paura di chi transita nei pressi

Al momento, però, non risulta ancora sia stato effettuato un intervento strutturale di sostituzione dei meccanismi che possa mettere in sicurezza il passaggio a livello. E chi circola dalle parti della stazione adesso ha sempre paura, avvicinandosi al passaggio a livello quando vede le sbarre alzate.

La nota del Comune di Nichelino

"A causa di problemi tecnici di RFI, nell’ultimo periodo è accaduto che il passaggio a livello di Nichelino restasse aperto al passaggio di un treno", scrive in una nota il Comune di Nichelino. "Questo rappresenta certamente un disagio per i cittadini, a causa delle code che si vengono a creare e delle comprensibili paure, ma NON è un pericolo. Quando il passaggio a livello rimane aperto sono sempre presenti operatori di RFI che gestiscono e monitorano. L’Amministrazione, in primis il Sindaco Tolardo, si è immediatamente attivata chiedendo un contatto con RFI per spiegare le motivazioni dei disagi e rassicurare ulteriormente circa la non pericolosità della situazione".

“Il problema c’è e deve essere risolto. Deve essere direttamente il gestore della rete ferroviaria a rassicurare che non vi è mai stato alcun pericolo per i nichelinesi, dando conto delle motivazioni che portano a questi guasti – aggiunge il Sindaco di Nichelino - Sto monitorando la situazione e chiederò un tavolo di confronto a RFI per risolvere il problema una volta per tutte”.