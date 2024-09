Far conoscere Torino nel mondo: al via la costruzione del city branding

Il 2024 è l'anno in cui Torino inizia la costruzione del proprio city branding. Il modo in cui la città sceglie di costruire la sua identità e di raccontarla, per promuoversi meglio nel resto d'Italia e all'estero, oltre ad attrarre risorse umane ed economiche. E per farlo verranno coinvolti i principali attori del territorio.

Il protocollo

Questa mattina a Palazzo Civico è stato siglato un protocollo d'intesa tra Comune, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Università degli Studi, Politecnico, Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo. In preparazione a questo progetto nel 2023 é stato avviata un'indagine per cogliere la percezione di Torino, affidata all'Istituto Piepoli.

Il sondaggio

Nel capoluogo sono stati fatti oltre 5 mila questionari, composti da domande aperte e chiuse a cittadini, turisti, portatori di interesse. Nello specifico è stato chiesto quattro cose e aggettivi positivi che caratterizzano la città, ed altrettanti negativi. Sono stati poi proposti una serie di aggettivi tra cui scegliere, i valori identitari della città, come vedi la Torino del futuro.

Ora verrà avviato un sondaggio su scala nazionale per raccogliere le percezioni del capoluogo piemontese anche da parte degli italiani nel complesso. I dati raccolti dal Piepoli verranno illustrati il 24 ottobre alle 18 alla casa Teatro Ragazzi.

A delineare poi gli step successivi è il sindaco Stefano Lo Russo: "L'attività di city branding è connessa al racconto di Torino, il punto di arrivo di un lavoro condiviso. Ad ottobre 2024 verrà lanciato un bando di gara europeo per individuare un'agenzia di comunicazione per lavorare allo sviluppo del progetto, nel 2025 ci sarà l'aggiudicazione e definizione della strategia di posizionamento".

432mila euro di investimento

Nel triennio 2025/2026/2027 ci sarà la costruzione, condivisione e consolidamento del brand, oltre alla successiva diffusione.

L'investimento complessivo sui tre anni è di 432mila euro, interamente finanziato dal Comune, che avrà un compito di regia.

Il commento