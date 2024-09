Teatro Regio, al via la vendita per l'Anteprima Giovani di "Manon Lescaut"

Inizia oggi, giovedì 12 settembre alle ore 11, la vendita dei biglietti per l’Anteprima Giovani dell’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini. il nuovo allestimento del Teatro Regio che apre la Stagione 2024-2025. Lo spettacolo è in scena giovedì 26 settembre alle ore 20 ed è riservato al pubblico under 30. I biglietti a €10 sono disponibili on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Partner della produzione è Intesa Sanpaolo.

Il Regio aprirà le porte a partire dalle ore 19.15: si potrà condividere un aperitivo nel Foyer del Toro prima dello spettacolo e alle ore 20 avrà inizio l’Anteprima Giovani dell’opera.

“Manon Manon Manon” è un progetto unico in Italia che esplora tre versioni operistiche di Manon Lescaut, ispirate al romanzo dell'abate Prévost. Auber, Massenet e Puccini hanno creato opere autonome ma complementari, ognuna con una visione diversa della protagonista. Il progetto del Teatro Regio, che celebra il centenario di Puccini, include 21 recite con tre diversi direttori e cast, offrendo un vero e proprio trittico operistico. Il regista Arnaud Bernard utilizza il cinema come filo conduttore: il realismo poetico per Puccini, il cinema anni '60 per Massenet e il muto per Auber, collegando l'opera alla tradizione cinematografica di Torino.

Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio sale Renato Palumbo, tra i massimi esperti mondiali dell’Opera italiana. Protagonisti sono Maria Teresa Leva, Carlo Ventre, Alessandro Luongo, Carlo Lepore. Il Coro è istruito dal maestro Ulisse Trabacchin.

L’ingresso per l’Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.