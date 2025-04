L'Unione Montana Alta Valle di Susa celebra l'80° Anniversario della Liberazione

L'Unione Montana Alta Valle di Susa si prepara a celebrare l'80° anniversario della Liberazione con un evento unitario che si terrà a Bardonecchia il 25 aprile 2025. Questa commemorazione, carica di significato storico e civile, coinvolgerà tutti i comuni dell'Unione, le associazioni d'arma e combattentistiche, e l'intera popolazione dell'alta Valle di Susa.

La giornata inizierà alle ore 9.30 con un momento di raccoglimento e omaggio floreale presso il Parco della Rimembranza, in ricordo dei Caduti della Resistenza. Successivamente, alle ore 10.00, un corteo si snoderà verso il Palazzo delle Feste, luogo simbolo dove si svolgerà la celebrazione ufficiale. Alle ore 10.15, all'interno del Palazzo delle Feste, prenderà il via la cerimonia commemorativa. Dopo il saluto delle autorità, tra cui il Sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti e il Presidente dell'Unione Montana Alta Valle Susa Mauro Carena, seguiranno le orazioni ufficiali. Prenderanno la parola figure di spicco come Barbara Patria, Presidente dell'A.N.P.I. Alta Valle Susa che ricorderanno il valore della Resistenza e il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà.

Un momento particolarmente toccante sarà la partecipazione di una rappresentanza dei "Maquis de L'Oisans" di Pont de Claix, a testimonianza del legame storico tra la Resistenza italiana e quella francese. Inoltre, interverranno Mino Ambrosiani, Presidente del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, e Mauro Meneguzzi, Presidente dell'Unione Via Lattea, per sottolineare l'importanza della memoria e della collaborazione tra le comunità. Durante la celebrazione, verranno proposte letture in ricordo della Liberazione a cura di Artemuda, che contribuiranno a mantenere viva la memoria degli eventi e dei valori che hanno plasmato la storia del nostro Paese. La Banda Musicale Alta Valle Susa accompagnerà la cerimonia con brani musicali evocativi, creando un'atmosfera solenne e coinvolgente.

L'invito a partecipare è esteso a tutti i sindaci dell'Unione Montana Alta Valle di Susa, alle associazioni d'arma e combattentistiche, che interverranno con i rispettivi gonfaloni, e a tutta la popolazione. Questa celebrazione unitaria rappresenta un'occasione per riflettere sul significato della Liberazione, per onorare la memoria di chi ha combattuto per la libertà e per riaffermare i valori di democrazia e pace che fondano la nostra società.