Il Piemonte sorride con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 8 aprile, come riporta Agipronews, a Torino - in corso Belgio – centrato un 8 Doppio Oro da 20mila euro.

La nostra Regione centra il segno anche con il lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Collegno, in provincia da Torino, centrati tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale dal valore totale di 23.750 euro in via Massimo Portaluppi.