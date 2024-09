Ali Nazionale ha eletto Elena Piastra vice presidente vicario

Oggi, presso l’aula “Giulio Cesare” in Campidoglio, a Roma, si è tenuto il XX Congresso Nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, che ha eletto all’unanimità su proposta di tutti presidenti regionali Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente nazionale di ALI. Gualtieri succede quindi a Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e ora parlamentare a Bruxelles.

Proprio su proposta del neo Presidente Elena Piastra - Sindaca di Settimo Torinese e Presidente di ALI PIEMONTE - è stata votata per acclamazione Vice Presidente Vicario Nazionale.

“Per me è un grande onore ed onere accettare questa nomina – ha commentato a caldo la Presidente di ALI PIEMONTE - Ringrazio Matteo Ricci, che ha saputo lavorare per rilanciare ALI e farla crescere negli anni scorsi e Gualtieri per la fiducia accordatami.

È un momento storico molto importante per il sistema delle Autonomie con una incombente riforma sull’autonomia differenziata che rischia di creare divisioni e nuovi centralismi regionali. Siamo tutti consapevoli che l’intero sistema di governo dei territori andrebbe riconsiderato, a partire dal ruolo dei Comuni e dei loro Sindaci, che devono essere messi in condizione di poter far fronte alle esigenze dei propri cittadini, di cui sono il primo interlocutore.

Sono anche molto orgogliosa di poter portare sul piano nazionale in una grande associazione di Enti Locali, la voce del Piemonte, che ha una tradizione molto radicata nei secoli di oltre mille campanili, con un territorio fortemente articolato tra montagna, collina, area metropolitana torinese e medi capoluoghi, e racchiude in sé tutte le opportunità e le problematiche che ritroviamo nel resto del Paese”.

Il Piemonte ha per storia peculiare un numero molto alto di Comuni, il 14.93% dell’Italia. Per popolazione comunale media è al terzultimo posto in Italia, seguito solo da Molise e Valle d’Aosta.

Nel suo intervento in Assemblea la Piastra ha posto l’attenzione come le principali sfide, dalla sostenibilità, a tutti i servizi, dall’assistenza ai trasporti,, alla trasformazione per il miglioramento della qualità della vita passino dalle aree urbane, dove vive la maggioranza della popolazione e dalle sue conseguenti trasformazioni urbanistiche. Interventi che devono però conciliarsi con il mantenimento del livello dei servizi nei piccoli centri delle aree interne, che per il Piemonte vuol dire oltre 400 kilometri di arco alpino e un complesso sistema collinare.

“Sono sfide – ha detto Piastra – che passano quotidianamente dalle mani di noi sindaci e amministratori. È nella pianificazione delle nostre città, dei nostri territori che si gioca la sfida per renderle più eque, più vivibili e offendo a tutti i cittadini pari opportunità di crescita offendo a tutti gli stessi diritti. Abbiamo la possibilità di intervenire nella vita delle persone che andiamo a rappresentare, ma proprio per questo le idee devono essere accompagnate dalle risorse”

La Presidente ha poi ancora sottolineato come l’occupazione femminile, la garanzia di crescita quindi della popolazione invertendo dall’inverno demografico passi dai servizi alle madri e in particolare a quelle con figli disabili, oggi le prime a dover uscire loro malgrado dal sistema produttivo, augurandosi che ALI diventi sempre di più uno spazio di confronto sulle politiche che gli Enti Locali devono imettere in campo per creare sviluppo economico e sociale.