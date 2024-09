Diciottenne nordafricano strappa la catenina d'oro ad un anziano: bloccato e arrestato dai carabinieri

I due carabinieri lo hanno inseguito e bloccato poco distante, non senza fatica vista la resistenza del giovane che ha tentato di colpirli ripetutamente, procurando delle escoriazioni al braccio di uno dei militari.

La mattina dell’11 settembre scorso due carabinieri, un uomo e una donna, erano nei pressi di via della Consolata, all'incrocio con via Ignazio Giulio. Qui, un diciottenne di origine nordafricana aveva pochi istanti prima rapinato un anziano strappandogli la catenina d’oro dal collo.

Il rapinatore è stato comunque immobilizzato e arrestato per poi essere ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata.