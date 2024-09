Alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, il primo incontro della rassegna Fuoco Sacro

Terzo appuntamento di “Fuoco Sacro”, la nuova rassegna di incontri alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso su storie, libri e arte: il “fuoco sacro” male degli ardenti di antoniana memoria, diventa la volontà creativa artistica. Protagonista, domenica 22 settembre, Marco Piccat, autore di edito da Il Mulino.





“Il Libro del Cavaliere Errante” di Tommaso di Saluzzo, testo biografico e allegorico composto nei primi anni del Quattrocento, è anche la storia dei rapporti culturali e umani tra due italiani alla corte di Parigi: lo stesso Tommaso, che si trovava in Francia per difendere la causa della sua famiglia in lotta da decenni contro i Savoia; e la scrittrice Christine de Pizan, a quei tempi già dedita alla composizione di ballate d’amore e alla copia di manoscritti ma ancora lontana dalla notorietà. In questo volume Marco Piccat, noto studioso di filologia romanza, getta per la prima volta luce su una liaison che cambiò la vita di Tommaso ma che Christine, per non offuscare la propria reputazione di giovane vedova, dovette nascondere con ogni mezzo. Eppure questa avventura giovanile regala l’immagine inedita di una donna in carne e ossa, molto diversa dalla scrittrice celebre e celebrata, che lo stesso Tommaso finì poi per raffigurare nelle vesti di una figura ideale cui diede il nome di Conoscenza.