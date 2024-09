Autunno periodo di foliage: scopri e difendi la natura con il WWF

L'autunno è una delle stagioni più affascinanti per gli amanti dell’ambiente e - grazie al fenomeno del foliage - gli alberi e le riserve naturali si trasformano in un caleidoscopio di colori, regalando emozioni e panorami mozzafiato. Oltre alla meraviglia visiva, il foliage ha altresì grande importanza nel conservare la biodiversità e rappresenta un segnale di salute degli ecosistemi forestali. Con l’avvicinarsi dell’inverno infatti, per le piante caducifoglie l’utilità delle foglie nel processo di fotosintesi diventa sempre più scarsa (a causa della progressiva mancanza di clorofilla e di ore di luce), lasciandole cadere progressivamente a terra e bloccando il passaggio di sostanze da e verso di loro.

Al diminuire della clorofilla, le foglie svelano gli altri loro pigmenti e sostanze di cui son fatte: ne sono esempi classici i carotenoidi (di colore arancione), le xantofille (di colore giallo) e le antocianine (di colore rosso-viola). Le foglie ormai cadute ai piedi degli alberi rappresentano una risorsa preziosa sia per le piante, che per una moltitudine di animali e micro-organismi. Da una parte, insetti, anfibi e piccoli mammiferi sfruttano il riparo offerto dallo strato di foglie secche per superare i mesi freddi. Dall’altra, la loro decomposizione fornisce ciclicamente sostanze nutrienti in grado di fertilizzare gli stessi alberi da cui sono cadute.

In quest’articolo cercheremo di descrivere cosa rende unico il foliage, perché vale la pena vivere questo periodo autunnale, i luoghi migliori per ammirarlo (come le oasi e le aree protette del WWF) e come chiunque possa contribuire alla salvaguardia della natura e delle specie che lo abitano. Il WWF - che non ha bisogno di presentazioni - svolge da decenni un ruolo cruciale nella difesa della biodiversità in Italia e nel mondo. Il suo impegno storico per la conservazione delle foreste del Pianeta (come le battaglie per la tutela dell’Amazzonia e per il Bacino del Congo, oppure l’impegno per le foreste australiane distrutte dagli incendi del 2019 e 2020) ha caratterizzato la storia e i progetti del WWF e continua a farlo. Allo stesso modo, anche la difesa e la protezione di specie animali a rischio (come il panda, la tigre, i gorilla, gli elefanti, il leopardo delle nevi, i koala...) resta una priorità: è infatti solo difendendo gli interi ecosistemi e combattendo le cause alla base della perdita della biodiversità, che sarà possibile tutelare la Natura e la vita su questo Pianeta.

I migliori luoghi per ammirare il foliage nelle Oasi WWF

Le oasi WWF sono dei posti ideali per ammirare il foliage in Italia. Per questo ti invitiamo a scoprirle. Questi luoghi offrono non solo paesaggi spettacolari, ma anche l'opportunità di osservare la fauna selvatica nel suo habitat naturale. Tra le oasi WWF ricordiamo:

OASI LAGO DI BURANO (TOSCANA) - Situata lungo la costa della Maremma, il lago che la caratterizza ha una superficie di 140 ettari ed ha una profondità media di circa 1 metro. Il litorale si estende per 12 chilometri con la vegetazione tipica della spiaggia sabbiosa; subito a ridosso s’innalza la duna o tombolo ricoperta da una fascia a macchia mediterranea,

OASI LAGUNA DI ORBETELLO (TOSCANA) - Questa zona umida è una delle lagune italiane più significative ed è un paradiso per gli amanti degli uccelli . Qui si possono trovare tra cui anatre, aironi, oche, gru, pavoncelle, limicoli, rapaci e tanti passeriformi ma anche gli iconici fenicotteri rosa.

- Questa zona umida è una delle lagune italiane più significative ed è un . Qui si possono trovare tra cui anatre, aironi, oche, gru, pavoncelle, limicoli, rapaci e tanti passeriformi ma anche gli iconici fenicotteri rosa. OASI DI MACCHIAGRANDE (LAZIO) - Situata vicino a Roma, questa oasi è un rifugio tranquillo per chi cerca di sfuggire al caos della città. I colori autunnali dei lecci offrono uno spettacolo indimenticabile.

Il ruolo del WWF nella protezione dell'ambiente e nella promozione dell'educazione e della sensibilizzazione sull'importanza della natura

Da oltre 50 anni, il WWF è in prima linea nella difesa dell'ambiente. Con 100 oasi in Italia che coprono più di 27.000 ettari di territorio, sono visitate da più di 350.000 persone ogni anno. Queste aree protette non solo conservano la biodiversità, ma offrono anche visite guidate, percorsi didattici ed attività ricreative che educano i visitatori sull'importanza della conservazione. Il WWF collabora con scuole, università e comunità locali per sensibilizzare il pubblico e promuovere pratiche sostenibili. Inoltre, i CENTRI DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS) ed i CENTRI DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI ESOTICI (CRASE) offrono ogni anno cure e riabilitazione a migliaia di animali feriti o in difficoltà.

Anche il foliage è vittima di alcune minacce. Il cambiamento climatico sta alterando i cicli naturali delle stagioni, influenzando anche il fenomeno del foliage. Estati più lunghe e inverni più miti possono ritardare o abbreviare il periodo in cui le foglie cambiano colore. Questo non solo riduce la durata dello spettacolo autunnale, ma può anche influire negativamente sulla salute degli alberi e sugli ecosistemi forestali. Le variazioni climatiche possono anche aumentare la vulnerabilità delle foreste agli incendi e agli attacchi parassitari, minacciando ulteriormente questi preziosi habitat. È quindi fondamentale agire in modo continuativo per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e proteggere le nostre foreste.

Invito all'azione: sostieni il WWF nella difesa dell'ambiente e delle specie animali a rischio

Preservare la bellezza e la salute degli ecosistemi durante il periodo di foliage è una responsabilità che tutti possiamo condividere. Il primo passo è sicuramente quello di adottare comportamenti più sostenibili, vivendo appieno la magnificenza della Natura in modo responsabile. Adottare una specie a rischio è un altro potente modo per contribuire alla salvaguardia della biodiversità e per supportare gli sforzi del WWF nella protezione delle foreste, degli ecosistemi e della Natura in generale. Ogni adozione contribuisce, infatti, ai progetti sul campo del in difesa delle specie a rischio de. Tra gli animali in pericolo di estinzione ci sono il koala, il panda, la tartaruga caretta caretta, l’orso bruno marsicano e quello polare, il leopardo delle nevi, la tigre, il pinguino imperatore e molti altri ancora. Tutti affrontano e condividono sfide comuni come la perdita di habitat, le minacce dei cambiamenti climatici e quelle dovute ad attività umane. Adottando simbolicamente una di queste specie, non solo si contribuisce alla loro protezione, ma si diventa anche ambasciatori della loro causa, promuovendo la consapevolezza e l'azione necessaria per garantire loro un futuro sicuro e sostenibile. Queste affascinanti creature sono parte integrante della Natura e rappresentano la ricchezza del Pianeta. Unisciti al WWF e fai la differenza, difendendo chi non riesce a farlo da solo

Anche l'autunno ed il fenomeno del foliage ci ricordano l'importanza di preservare i nostri ecosistemi e le specie animali per le generazioni future. Il WWF ci offre l'opportunità di fare la nostra parte nella difesa dell'ambiente, contribuendo a creare un mondo più sostenibile ed armonioso. Con il tuo contributo, diventerai parte integrante di una rete che abbraccia l'Italia ed il mondo intero, proteggendo la biodiversità e promuovendo un futuro più sostenibile per tutti.