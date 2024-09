Azioni USA fino a 1 dollaro, italiane ed europee fino a 2 euro: BG SAXO cambia il modo di investire in digitale

● Nell’ottica di facilitare l’accesso agli investimenti e offrire a tutti gli investitori la possibilità di diversificare i portafogli, dal 9 settembre il broker BG SAXO abbatte i costi riducendo le commissioni per gli ordini fino a 50mila euro, dollari o sterline: l’offerta è tra le più competitive del mercato.

● Gli investitori, indipendentemente dal profilo commissionale, potranno accedere a tutti i prodotti e servizi offerti dalle piattaforme di BG SAXO (a oggi oltre 50 mila strumenti finanziari).

● Anche per altri strumenti, come Opzioni e Futures, i prezzi vengono rivisti.

Secondo l’indagine di Banca d’Italia “Economia per tutti”, circa il 34% degli italiani sostiene di investire nei mercati finanziari. In Italia ci sono 6,3 milioni di trader, dei quali 2,2 milioni gestiscono in modo indipendente il proprio portafoglio online, e circa 215 mila effettuano operazioni di trading settimanalmente.

Dai dati in possesso di BG SAXO, tuttavia, emerge che nel nostro Paese vi è un importante “home bias”: ovvero la tendenza per gli italiani a effettuare investimenti prevalentemente in titoli domestici. Secondo l’analisi, infatti, gli italiani investono principalmente in Azioni domestiche (50%), seguite dalle Azioni USA (40%). C’è inoltre una forte predilezione proprio per la asset class delle Azioni, che rappresenta il 57% degli investimenti effettuati sulle piattaforme di BG SAXO, contro il 20% delle Opzioni, il 10% dei Futures e il 5% delle Obbligazioni. Queste abitudini di investimento vanno in direzione contraria rispetto al principio della diversificazione, per il quale - al fine di ridurre l’esposizione al rischio - è bene suddividere il patrimonio investito in diverse categorie di strumenti e in titoli di più Paesi diversi.

Per andare incontro agli investitori italiani e per incentivare la diversificazione dei portafogli, BG SAXO ha previsto forti riduzioni dei costi delle commissioni per gli ordini fino a 50mila euro, dollari o sterline, e l’abilitazione di tutti gli investitori all’utilizzo di oltre 50mila strumenti di investimento. Con questa strategia BG SAXO, il broker nato dalla joint venture tra Saxo Bank e Banca Generali, si rinnova e punta a rendere gli investimenti sempre più accessibili proponendo alcune tra le commissioni più competitive sul mercato, come 1 dollaro per Azioni USA e 2 euro per titoli italiani o europei.

L’intento è infatti ampliare l'accesso ai mercati globali, promuovendo la diversificazione come strumento essenziale in un contesto di mercato in continua evoluzione. Inoltre, riducendo al minimo le barriere all'operatività, BG SAXO si impegna a rendere gli investimenti accessibili per permettere a ogni investitore di partecipare attivamente e con maggiore sicurezza alle opportunità offerte dai mercati globali.

“Grazie alla completa digitalizzazione dei nostri processi, oggi possiamo condividere con i clienti italiani i vantaggi della nostra efficienza, offrendo condizioni fortemente competitive”, dichiara Gian Paolo Bazzani, CEO di BG SAXO. “Vogliamo dare il nostro contributo nel costruire un futuro in cui ogni persona possa considerare di investire i propri risparmi come un mezzo per realizzare i propri progetti di vita. È per questo che puntiamo a offrire le soluzioni più complete per il trading online e per il digital investing. Va in quest’ottica la nostra operazione sulle commissioni: crediamo che gli investitori stiano diventando sempre più attenti ai costi che devono sostenere e all'importanza del servizio e delle opportunità offerte. BG SAXO permette loro di operare a prezzi realmente vantaggiosi, di accedere a strumenti e asset in maniera autonoma e consapevole e di focalizzarsi sull'importanza della diversificazione”.

Diversificazione e accesso ai mercati diventano sempre più importanti in un contesto in cui, secondo una recente ricerca di BG SAXO e Saxo Bank, gli investitori prevedono una crescita dei mercati azionari globali, con forti performance del Nord America ma anche con un incremento dell’ottimismo nei confronti del mercato europeo, che oggi è visto come il secondo mercato in cui si aspettano performance migliori dopo gli USA (con un balzo del 143% in classifica in soli 3 mesi).

Commissioni ridotte e fisse - Con la nuova strategia di pricing, BG SAXO introduce forti riduzioni delle commissioni per quasi tutte le operazioni sulle sue piattaforme. In particolare, l’intento è favorire il risparmiatore attivo sulle piattaforme digitali che principalmente opera su Azioni, Obbligazioni ed ETF denominate in euro, dollari o sterline. Per tutti gli ordini fino a 50 mila euro, dollari o sterline – soglia che comprende la larga parte delle operazioni degli investitori – i clienti beneficeranno di commissioni estremamente ridotte, ovvero di 1 dollaro per Azioni USA e di 2 euro per titoli italiani o europei.

Per il cliente che intende investire in Azioni USA fino a 50 mila dollari di controvalore, la commissione di negoziazione sarà dunque pari a 1 dollaro; nel caso in cui voglia operare su un titolo azionario italiano per un controvalore fino a 50 mila euro, pagherà una commissione di negoziazione fissa di 2 euro.

Per ordini superiori a 50 mila euro, dollari o sterline, il prezzo diventa permillare e sempre tra i più competitivi disponibili. Anche per gli investitori attivi in strumenti più sofisticati BG SAXO prevede costi di Opzioni e Futures molto attraenti: il costo per contratto di Opzioni in euro passa a 0,75 euro, mentre quello su Opzioni in dollari passa a 0,75 – 2 dollari a seconda del profilo del cliente.

Abilitazione di tutti gli investitori all’uso degli strumenti di BG SAXO - Al fine di supportare gli utenti nella creazione di portafogli diversificati, gli investitori potranno accedere a tutti i prodotti offerti dalle piattaforme: a oggi si tratta di oltre 50.000 strumenti finanziari, destinati a breve ad arrivare a 75.000. Lo scopo di questa iniziativa è favorire la diversificazione e abbattere il più possibile i limiti di accesso e operatività sui mercati, nell’ottica di una democratizzazione degli investimenti.

Le piattaforme di BG SAXO - Le piattaforme di BG SAXO, grazie alla tecnologia messa a disposizione dalla capogruppo Saxo Bank, offrono oggi accesso a numerosi strumenti finanziari per dare risposte a tutte le tipologie di investitori, nell’ottica della diversificazione: Azioni quotate su 29 mercati, ma anche Obbligazioni, ETF, Futures, CFD e Opzioni, il tutto supportato da analisi, ricerche, funzioni avanzate per la gestione del rischio ed il servizio H24. L’offerta di BG SAXO si rivolge sia a trader, offrendo loro le piattaforme utilizzate da oltre un milione di utenti nel mondo, sia a investitori che necessitano di operare in autonomia con trasparenza e a prezzi convenienti, grazie a piattaforme online dedicate a ciascuna tipologia di utente e alle sue esigenze specifiche. La piattaforma Investor, semplice e intuitiva, è progettata per offrire mobilità e funzionalità cross-device; TraderGO è la piattaforma professionale che permette ai trader di seguire i mercati e personalizzare il proprio spazio di lavoro in base alle proprie esigenze; TraderPRO è la piattaforma più completa progettata per il trader esperto.

