Conto alla rovescia per la nuova edizione del Festival del Digitale Popolare

Il Festival del Digitale Popolare ritorna a Torino per la sua terza edizione il 4, 5 e 6 ottobre. Location di eccezione Piazza San Carlo – dove saranno allestiti due igloo pronti ad accogliere il pubblico per tre giorni di incontri dedicati a promuovere la cultura del digitale e dell’innovazione – la Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, e Off Topic.

Organizzato da Fondazione Italia Digitale con il patrocinio di Città di Torino, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Agid, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Anci Piemonte, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Rai per la Sostenibilità-ESG, Repubblica Digitale, il Festival punta a portare i tanti temi del digitale vicino alle persone.

Un intento che si ritrova anche nel titolo della manifestazione 2024: Ridurre distanze, superare diseguaglianze, filo conduttore dell’evento.

Spiega Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale: “Questo titolo si ispira a un documento in 11 punti, ‘Mind the gap’, elaborato dalla Fondazione Italia Digitale e presentato a Roma, alla Camera dei Deputati, alla presenza di tutte le forze politiche, lo scorso marzo. Il documento raccoglie idee, policy e suggerimenti per un'Italia sempre più digitale, delineando una roadmap chiara e audace per affrontare le sfide del futuro, che idealmente rappresenteranno anche i temi al centro del festival di quest’anno”.

Tra le novità della terza edizione c’è l’avvio anticipato già nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre con un’iniziativa dedicata all’impatto della tecnologia digitale nella sanità – in collaborazione con TrendSanità – intitolata Health for dreamers (piazza San Carlo, ore 14.00-19.00).

Come da tradizione, anche l’edizione 2024 ha il suo manifesto d’artista, quest’anno firmato da Gaetano ‘Tanino’ Liberatore, il ‘Michelangelo del fumetto’ come ebbe a definirlo Frank Zappa.