San Mauro, inaugurata la nuova piazza Europa

"Da cittadino sanmaurese vivo sempre con grande coinvolgimento gli eventi della patronale. Da Consigliere Regionale ho partecipato con orgoglio all’inaugurazione della rinnovata piazza Europa", ha dichiarato Silvio Magliano, Presidente Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale.

"Non possiamo dimenticare che, oltre a cittadini sanmauresi, siamo membri di una comunità più ampia che si estende dall’Atlantico al Mar Nero e che costituisce la nostra garanzia per un futuro di pace e serenità in un contesto di grandi cambiamenti a livello mondiale. Jean Monnet, uno dei padri fondatori della Comunità Europea, disse che “non c’è futuro per i popoli europei se non nell’Unione”, una verità tanto più attuale oggi di fronte alle sfide delle crisi internazionali, economiche e dei grandi movimenti migratori", ha concluso Magliano.