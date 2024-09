Torino e Lione rafforzano il loro legame attraverso la cultura

Una nuova collaborazione tra le Città di Torino e Lione nell’ambito della musica, della danza e dell’arte contemporanea è stata annunciata questa sera dall’assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia e dalla Vicesindaca con delega alla Cultura della Città di Lione Audrey Hénocque, in occasione della doppia esibizione dell'Orchestra e del Coro dell'Opéra de Lyon nell’ambito del festival MITO SettembreMusica.

Il progetto, che coinvolgerà anche il Comune di Milano, porterà all’ampliamento dell’offerta di MITO SettembreMusica 2025; alla creazione di una nuova opera luminosa che sarà esposta ad anni alterni a Torino per le Luci d’Artista e a Lione per la Fête des Lumières; e a iniziative comuni nel campo della danza.

"Sono particolarmente orgogliosa di annunciare questa nuova collaborazione – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia - che rappresenta un arricchimento dell’offerta artistica di entrambe le città e un esempio concreto di come le sinergie a livello internazionale possano dare vita a iniziative culturali di grande valore. Lione e Torino condividono una lunga tradizione di scambi e relazioni, e questo nuovo capitolo nell'ambito della musica, della danza e dell'arte contemporanea ne è l'evoluzione naturale. Ringrazio la città di Lione e tutte le istituzioni coinvolte per aver contribuito a rendere questo progetto possibile, che saprà proiettare entrambe le città verso nuovi orizzonti di crescita e visibilità internazionale."

Il rapporto tra le città di Torino e Lione inizia nel 1991 con un patto di collaborazione in materia di cultura, università, pianificazione urbana, economia e trasporti. Nel corso degli anni sono diversi gli accordi siglati dalle due città, l’ultimo dei quali è il Patto di Amicizia e Collaborazione firmato lo scorso anno a sostegno delle azioni già intraprese in ambito culturale, turistico e per la lotta al cambiamento climatico, che ha coinvolto anche le rispettive aree metropolitane. Milano e Lione hanno una lunga tradizione di relazioni, suggellate da uno storico gemellaggio siglato nel 1967.