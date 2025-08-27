Maltempo, domani allerta gialla sul torinese e sud del Piemonte. La Regione apre la sala operativa della Protezione civile



A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per domani un’allerta di livello arancione per rischio idrogeologico sui settori nordorientali nei quali sono attese precipitazioni intense a cui potranno essere associati innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo idrografico con possibili esondazioni, frane e colate di fango in area montana e collinare, ed allerta gialla per oggi sulle stesse zone e domani su torinese e sud Piemonte con possibilità di allagamenti locali, fenomeni di versante e cadute alberi.

La causa del maltempo è associata ad una profonda depressione, originata dall'unione tra l'ex-ciclone tropicale Erin e la bassa pressione d'Islanda, che si estende verso sud e convoglia intense correnti di aria umida da sud-ovest sulla nostra regione, causando un marcato peggioramento del tempo. Sono dunque attesi dal pomeriggio-sera piogge e temporali sul Piemonte, anche a carattere di nubifragio sui settori settentrionale e nord-orientale. Le precipitazioni si mantengono forti nella notte e nella mattinata di domani, soprattutto sul settore settentrionale e orientale, a causa dell'ulteriore avvicinamento della depressione con afflusso di aria fredda ed instabile in quota.

Nel corso della giornata di venerdì il transito dell’asse della saccatura sulla nostra regione porterà ad una generale attenuazione dei fenomeni in un contesto ancora moderatamente instabile. Per il completo esaurimento delle precipitazioni occorrerà però attendere il fine settimana.



A seguito del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso da Arpa Piemonte per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, su Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, la Protezione civile della Regione ha disposto l’apertura dalla mezzanotte della Sala operativa.

L'attività di monitoraggio della Sala operativa continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.