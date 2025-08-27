A Torino Ivana di Martino porta “Infinita Bellezza”: un viaggio in Italia di 10 maratone in 10 giorni con Legambiente

Ivana Di Martino, atleta, coach professionista, giornalista e ultrarunner, lancia il progetto "Infinita Bellezza", un viaggio di 10 maratone in 10 giorni attraverso l'Italia (12-21 settembre), affiancata da Legambiente, per celebrare la bellezza del nostro paese e sensibilizzare l’opinione pubblica su sfide ecologiche cruciali, dalla protezione della biodiversità alla difesa delle riserve marine. L’obiettivo è promuovere comportamenti sostenibili e il rispetto per la natura, per salvaguardare un patrimonio ambientale da proteggere. Ogni tappa toccherà luoghi simbolo di sfide ecologiche e culturali.

La tappa torinese sarà il 13 settembre.