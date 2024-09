Martin Scorsese a Torino: ospite per una masterclass e per il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema

Dopo Tim Burton e Johnny Depp, un altro super ospite è atteso al Museo del Cinema. Dal 5 all'8 ottobre arriva il maestro della New Hollywood, Martin Scorsese.

Regista di tanti capolavori del cinema

Il pluripremiato regista, cui già in passato il Museo aveva dedicato una mostra, terrà una masterclass e riceverà il premio Stella della Mole.

Da "Re per una notte" a "Quei bravi ragazzi", da "Taxi Diver" a “Gangs of New York", fino al Premio Oscar "The Departed - Il bene e il male", Martin Scorsese è un regista prolifico che a più di otttantanni non smette di lavorare.

De Niro e Di Caprio i suoi attori preferiti

Il suo ultimo film è uscito nel 2023, con il suo "Killers of the Flower Moon" (Miglior Film), interpretato da Leonardo Di Caprio, uno dei suoi attori più amati insieme a Robert De Niro.