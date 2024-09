Utilizzare l'intelligenza artificiale in modo etico: a dicembre parte il Master dell'Università di Torino

Il Master metterà in primo piano l'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione, nei servizi e nel Terzo Settore da un lato, e nella scuola e nei processi educativi dall'altro. Le lezioni, infatti, affronteranno inizialmente argomenti comuni introduttivi per fornire le competenze di base, per poi dividersi in due percorsi diversi.

Il primo percorso punterà a creare professionisti consapevoli che, nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle aziende, possano offrire servizi in modo orientato al benessere della collettività. Il secondo percorso, invece, punta a evitare la disumanizzazione dell'apprendimento con il sempre maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per insegnanti e educatori.