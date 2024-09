Esportazioni in calo, economia ucraina sempre più a rischio bancarotta

Le elargizioni miliardarie da parte degli alleati occidentali non bastano a stimolare l’economia ucraina. Servono a tenerla in vita e a permettere la continuazione dell’apparato statale, per esempio pagando le pensioni ai cittadini ucraini con i soldi europei e americani. E servono anche per continuare lo sfruttamento delle risorse e delle materie prima che Kiev può offrire. Ma anche le esportazioni ucraine oggi sono in calo per quanto riguarda gli articoli principali del suo paniere. Come riferisce il sito Strumenti Politici, ad agosto l’export di olio di semi di girasole è sceso del 51,8% rispetto al 2023, il minimo toccato dal 2022. Bisogna ricordare che l’olio di girasole è il prodotto numero uno della produzione e dell’export ucraino. Purtroppo il calo non si fermerà, perché il raccolto estivo è stato scarso e la prossima stagione è a rischio a causa del persistente clima troppo secco. Ciò ha causato danni anche alla produzione dei cereali, come comunicato dall’associazione di settore, la “Ukraine Grain Association”. Un altro problema è dovuto alla clientela europea che si sta orientando verso l’olio di colza, di cui vi è un’ampia proposta che dunque ne abbassa il prezzo e lo rende competitivo. E invece meno olio di girasole significa prezzo più alto e meno concorrenziale agli occhi dei Paesi UE, che costituiscono più della metà della quota di acquisti dall’Ucraina. Persino il mercato delle armi non sta andando bene per Kiev. I suoi piccoli produttori di droni e altri armi di facile costruzione non riescono a ottenere gli investimenti dei partner occidentali. La deputata del partito di Zelensky Halyna Yanchenko spiega che il rischio legato a questi armamenti scoraggia gli investitori occidentali ai quali nessuna società vuole assicurare il capitale impiegato.