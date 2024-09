Pepe Unchained supera i 13 milioni di dollari in prevendita. Successo annunciato?

La prevendita di Pepe Unchained ($PEPU) ha recentemente superato i 13 milioni di dollari, un traguardo che sottolinea l'enorme entusiasmo e il crescente interesse per questo innovativo progetto nel mondo delle criptovalute.

Questo successo non solo evidenzia l’attrattiva di Pepe Unchained, ma offre anche l’opportunità agli investitori di entrare nel progetto in un momento cruciale. Grazie alle sue premesse, Pepe Unchained sta rapidamente emergendo come una delle meme coin più promettenti del mercato. Continua a leggere per saperne di più.

Che cos'è Pepe Unchained

Pepe Unchained è un progetto innovativo che si distingue nel panorama delle meme coin grazie alla sua integrazione con la tecnologia Layer 2. Fondato sul popolare meme di Pepe the Frog, il progetto non si limita a sfruttare l'appeal culturale di questo personaggio iconico, ma introduce anche significative innovazioni tecnologiche.

Pepe Unchained punta a migliorare l'efficienza delle transazioni offrendo velocità superiori e costi ridotti rispetto alle blockchain tradizionali come Ethereum. Utilizzando una soluzione Layer 2, il progetto è in grado di elaborare transazioni a una velocità 100 volte superiore e con commissioni significativamente più basse.

Gli obiettivi principali di Pepe Unchained includono non solo il rafforzamento della community di sostenitori delle meme coin, ma anche l’implementazione di un ecosistema sostenibile per staking e transazioni economiche, rendendo così il progetto una scelta allettante per investitori e appassionati del settore.

Le principali caratteristiche di PEPU

Queste sono le principali caratteristiche offerte dalla blockchain Layer 2 di Pepe Unchained:

Instant bridging tra ETH e Pepe Chain: Pepe Unchained offre un ponte istantaneo tra Ethereum e Pepe Chain, facilitando il trasferimento di fondi e migliorando l’interoperabilità tra diverse blockchain. Questa funzionalità è cruciale per gli utenti che desiderano spostare i loro asset senza ritardi.

Pepe Unchained offre un ponte istantaneo tra Ethereum e Pepe Chain, facilitando il trasferimento di fondi e migliorando l’interoperabilità tra diverse blockchain. Questa funzionalità è cruciale per gli utenti che desiderano spostare i loro asset senza ritardi. Commissioni di transazione molto basse: Le commissioni sulle transazioni di Pepe Unchained sono notevolmente ridotte rispetto ad altre blockchain, grazie alla tecnologia Layer 2. Ciò consente agli utenti di eseguire operazioni economiche e frequenti senza preoccupazioni per costi eccessivi.

Le commissioni sulle transazioni di Pepe Unchained sono notevolmente ridotte rispetto ad altre blockchain, grazie alla tecnologia Layer 2. Ciò consente agli utenti di eseguire operazioni economiche e frequenti senza preoccupazioni per costi eccessivi. Capacità di volume superiore – 100 volte più veloce di ETH: Con una capacità di elaborazione delle transazioni 100 volte superiore a Ethereum, Pepe Unchained offre una velocità eccezionale, riducendo i tempi di attesa e aumentando l’efficienza della rete.

Con una capacità di elaborazione delle transazioni 100 volte superiore a Ethereum, Pepe Unchained offre una velocità eccezionale, riducendo i tempi di attesa e aumentando l’efficienza della rete. Block explorer dedicato: Il block explorer specifico per Pepe Unchained consente agli utenti di monitorare facilmente le transazioni e le attività della rete. Questa trasparenza aiuta a mantenere la fiducia e la sicurezza all'interno dell'ecosistema.

Tokenomica e roadmap del progetto

La tokenomica di Pepe Unchained è progettata per garantire un equilibrio tra crescita, sostenibilità e promozione. La suddivisione dei fondi raccolti prevede il 20% destinato alla prevendita, offrendo ai primi investitori l'opportunità di entrare a un prezzo vantaggioso. Il 30% è riservato alle ricompense per lo staking, incentivando la partecipazione e la sicurezza della rete.

Il 20% è dedicato al marketing, fondamentale per far conoscere il progetto e attrarre nuovi utenti. Il 10% è allocato alla liquidità, assicurando che ci siano fondi sufficienti per le transazioni sui mercati decentralizzati. Un altro 10% è destinato alle finanze del progetto per supportare le operazioni quotidiane e lo sviluppo continuo. Infine, il 10% è riservato all'inventario della catena, garantendo risorse per l'espansione e la manutenzione della rete.

La roadmap di Pepe Unchained, invece, prevede tre fasi principali.

La prima fase, "Make Pepe Great Again," segna l'introduzione della tecnologia Layer 2 e l'inizio della distribuzione delle ricompense. Nella seconda fase, "Coin Eruption," si prevede un'esplosione della prevendita, accompagnata da ricompense raddoppiate per lo staking. Nella terza fase, "Pepe Layer 2 Launch," prevede il lancio ufficiale della blockchain Layer 2, creando un impatto significativo nel mercato delle meme coin e consolidando la posizione di Pepe Unchained come leader nel settore.

Come comprare Pepe Unchained

Per comprare $PEPU, inizia creando un wallet compatibile con il progetto. Wallet come Wallet Connect, MetaMask o Coinbase Wallet sono affidabili e ampiamente utilizzati nella community cripto. Dopo aver scelto e scaricato il wallet, segui le istruzioni per creare un account e impostare un PIN sicuro.

Successivamente, devi finanziare il wallet con criptovalute supportate dalla prevendita, come ETH, USDT o BNB. Puoi acquistare queste criptovalute su exchange centralizzati come Binance o Coinbase, trasferendole poi al tuo wallet.

Collega il tuo wallet al sito ufficiale della prevendita di Pepe Unchained. Una volta collegato, seleziona l'importo di $PEPU che desideri acquistare e completa la transazione. Conferma l'acquisto seguendo le istruzioni sullo schermo e autorizzando la transazione sul tuo wallet. Assicurati di consultare il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti sullo stato della prevendita, oppure segui le pagine X o Telegram del progetto.

