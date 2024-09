Autonomia differenziata, Rvetti (Pd): "Cirio vuole davvero il confronto?"

"Sull’autonomia differenziata invito il Presidente Cirio a parlare solo di contenuti e non di “sederi”. Il confronto con i gruppi consiliari di opposizione merita premesse ben diverse rispetto alle parole, ai limiti dell’offesa, pronunciate alla festa di Fratelli d’Italia a Lido degli Estensi. Con questi toni si rischia di innalzare muri insormontabili. Se non può smentire i virgolettati delle sue dichiarazioni, allora Cirio si scusi": lo afferma il vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Domenico Ravetti.

"Il PD giudica quella sull’autonomia differenziata una legge sbagliata nella forma e nella sostanza, che indebolisce l’intero tessuto socioeconomico del Paese. Al tempo stesso sono convinto che la legge sull’autonomia differenziata ci offra l’opportunità di confrontarci in una seria discussione sull’organizzazione dello Stato sui territori. Un tema che non è astratta architettura istituzionale ma ha effetti concreti sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. La Giunta Cirio ha scelto di accodarsi all’opposizione al ricorso presentato da tre Regioni? Capisco, Cirio deve soddisfare una parte della sua maggioranza. Ma nella discussione che si aprirà in Consiglio regionale sarebbe preferibile partire dal rispetto e ragionare nel merito", conclude Ravetti.