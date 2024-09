Alla Juve torna a sventolare la bandiera di Giorgio Chiellini

"Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell'anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori - si spiega nella nota ufficiale diffusa dalla Juventus - Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera".

"Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!" conclude il comunicato del club bianconero.

Dopo i due 0-0 con Roma ed Empoli che hanno lasciato l'amaro in bocca in molti tifosi, per la Juve non poteva arrivare notizia migliore, con il ritorno di una storica bandiera, alla vigilia del debutto in Champions League contro gli olandesi del Psv.