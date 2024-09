Il parco di via Ribet a Luserna San Giovanni avrà un campo ‘a prova di vandali’

Il parco giochi di via Ribet

Arriverà entro la fine dell’anno il campo da basket ‘a prova di vandali’ e per l’occasione verranno riparati anche i tubi che fanno da cordolatura alle aree gioco, di cui i genitori hanno segnalato più volte nei mesi scorsi la pericolosità. Questa è la tabella di marcia dell’ufficio tecnico del Comune di Luserna San Giovanni per risolvere alcuni dei problemi del parco giochi di via Ribet, rilevati dalle famiglie che lo frequentano, e che a giugno avevano portato al ferimento di un bambino.

“Per l’area giochi sono stati stanziati 50.000 euro dell’avanzo di amministrazione che serviranno soprattutto a creare un’area dedicata al basket e al calcio a prova di vandali” afferma l’assessore all’arredo urbano Gabriele Rivoira.

A differenza del passato il campo infatti sarà adatto sia ai calciatori sia a chi giocherà a pallacanestro. Invece che da una rete - secondo il progetto studiato dall’ufficio tecnico - l’area sarà delimitata da tubolari in acciaio con, incorporate, le reti da calcio. Sono stati scelti inoltre canestri costruiti con materiale più resistente e la recinzione sarà più alta: raggiungerà i 3 metri sui lati e alle estremità, da cui spesso il pallone usciva, i 4/5 metri.

Con i 50.000 euro stanziato l’ufficio stima di riuscire a riparare i cordoli delle diverse aree gioco che in più parti sono schiodati dal suolo e che sono quindi rischiosi soprattutto perché possono fare inciampare i bambini.