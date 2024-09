Edilizia e recupero sostenibile: al via la call di Restructura 2024

Restructura prepara i contenuti dell’edizione 2024. Un anno di svolta, per la fiera che, dopo 36 anni di storia, si vuole riaffermare come punto di riferimento in Italia nel settore della riqualificazione e ristrutturazione. Organizzata da GL events Italia, la manifestazione - che si svolgerà dal 21 al 23 novembre negli spazi espositivi dell’OVAL Lingotto Fiere di Torino - presenta un programma e una platea di partner completamente rinnovati, oltreché un rafforzamento della proposta espositiva.

In questo contesto, la CALL4IDEAS (già sperimentata nell’edizione zero del 2023) porta sul palco di Restructura i migliori progetti realizzati di recupero in Italia. Saranno infatti selezionati fino a 6 interventi da invitare sul Restructura Stage nella giornata di apertura dell’evento, per raccontare il modo innovativo in cui hanno interpretato le prerogative della Direttiva europea EPBD IV e dell’architettura contemporanea e presentare come siano stati capaci di andare oltre il mero raggiungimento di parametri prescrittivi, adottando un approccio sistemico attento ad aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. I professionisti di tutta Italia hanno tempo fino al 15 ottobre per candidare la propria case-history realizzata su tutto il territorio nazionale, compilando il bando on line sul sito di Restructura.

Il racconto delle esperienze progettuali sarà inserito nell’ambito dell’evento ‘From worst to best’, il 21 novembre alle ore 17:30. L’evento nasce per ispirare professionisti e studenti del settore, promuovendo la cultura della qualità e della responsabilità nell'architettura, attraverso la celebrazione delle best practice e dei migliori casi studio e l’opposizione con gli errori progettuali. Dalle storture dell’edilizia ‘From worst’, lo storytelling si svilupperà a partire da un intervento introduttivo di Architerror (alias Massimo Adiansi) che, con ironia, racconterà le stranezze e le "brutture" del costruito sparse sul territorio nazionale. A seguire, l’architetto Massimo Roj, fondatore di Progetto CMR - società leader di progettazione integrata che nel 2024 celebra 30 anni di attività - illustrerà l’esperienza innovativa del modulo di facciata brevettato CELLIA®, per il retrofit evoluto degli edifici esistenti, sviluppato in sinergia con il Gruppo Focchi, che ha vinto il Compasso D’Oro ADI 2024 nella categoria design dei materiali e dei sistemi tecnologici (una prima assoluta per un elemento strutturale e di facciata di un edificio). Lo stesso architetto Roj sarà coinvolto dunque nel chiamare e presentare sul palco i protagonisti delle case history selezionate dalla CALL4IDEAS, esempi di buona qualità del costruire.

"L'edizione 2024 di Restructura segna un momento di rinnovamento profondo per la fiera, che si propone come punto di riferimento per chi opera nel settore della riqualificazione edilizia e come stimolo verso l'innovazione continua. La CALL4IDEAS è un elemento chiave di questa visione, che ci permette di evidenziare e premiare i progetti che stanno ridefinendo i parametri della sostenibilità e dell'architettura in Italia" dichiara Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

Tecnici e progettisti potranno quindi candidare un’esperienza innovativa già completata nella ristrutturazione di un fabbricato quali opere di riqualificazione di edilizia pubblica o privata, realizzate su tutto il territorio italiano, nel corso degli ultimi 5 anni (dal 01.01.2020 al 15.10.2024). Saranno scelti i progetti in grado di andare oltre l’aspetto normativo e prescrittivo minimo dei dispositivi di legge nazionali in vigore, introducendo elementi di innovazione di progetto e di processo, di visione dell’intervento, di rigenerazione urbana, di uso di materiali naturali e da filiera locale ecc.

Le candidature saranno valutate da una commissione, che vede coinvolti delegati degli Ordini e Collegi professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali e Geologi oltre a rappresentanti dei costruttori (ANCE, Confartigianato, CNA) e a stakeholder di settore selezionati da GL events Italia.

“Oggi le sfide del mondo della sostenibilità nel settore dell’edilizia contemporanea, che ampliano anche il senso delle riforme previste nel pacchetto FIT FOR 55%, richiedono la necessità di confrontarsi con un approccio progettuale al tema della sostenibilità dell’ambiente antropizzato, immaginando strategie complessive che valorizzano gli aspetti di efficientamento energetico, quelli architettonici e di rigenerazione urbana, anche in relazione al ruolo dei centri e degli edifici storici e all’impatto di ogni singolo progetto sul territorio - spiegano gli estensori del bando della CALL -. Strategie che affrontino quindi la questione anche in termini di disegno urbano: sperimentazione di best practice per un restauro energetico, definizione di criteri adeguati per una lettura bioclimatica del tessuto morfologico della città, elaborazione di un piano energetico a breve e lungo termine, capace di affrontare al contempo e sinergicamente le necessità di ciascun singolo manufatto e della città intera di cui è parte”.

L'ingresso a Restructura è gratuito per operatori professionali previo accredito al link: https://www.restructura.com/29/accredito-operatore