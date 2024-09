Torino riconquista il suo passato TV: torna il Prix Italia per festeggiare i 70 anni del piccolo schermo. "Facciamo crescere il centro Rai"

Torna a Torino il Prix Italia per festeggiare i 70 anni del piccolo schermo

Torino non è più la città che inventa le cose e poi se le vede portare via. Non questa volta, almeno. Torna infatti sotto la Mole (nel vero senso del termine) il Prix Italia, Concorso Internazionale che premia il meglio di TV e radio, anche nelle loro nuove versioni podcast e digitale. Tanti gli ospiti, a cominciare dal torinese Alberto Angela.

Nove anni dopo

Dopo dieci edizioni ospitate dal 1950 in poi, l'appuntamento per la versione 2024 è fissato dall'1 al 4 ottobre, per il concorso numero 76 a nove anni dall'ultima volta.

Una ricorrenza che abbraccia anche i 70 anni della televisione e i cento della radio. A completare l'agenda, anche i 150 dalla nascita di Guglielmo Marconi.

Lo slogan per il prossimo evento è Loud&clear (Forte e chiaro), ispirato dalla risposta che il genio italiano ricevette da oltreoceano al lancio del suo primo messaggio. L'inizio di tutta la storia.

Il Festival, peraltro, non si limiterà alle premiazioni, ma in 4 giorni scandirà anche anteprime Rai, eventi sul territorio, contenuti esclusivi e un programma distribuito in varie location, tra RAI, Cinema Massimo, Museo del cinema e altri ancora. Ci sarà spazio anche per sollevare il sipario sui nuovi programmi dell'azienda.

Lo Russo: "Si è fatta la storia, si faccia il futuro"