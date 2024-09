Non lo sapevamo, ma a Torino c’è un mare… di escort

Chi l’avrebbe mai detto che Torino sarebbe diventata una città di mare? Ebbene sì, i torinesi nell'ultima settimana d’estate possono dire di aver visto il mare sotto casa! Un mare di... escort, per l’esattezza.

Tutto merito del noto sito di escort Escort Advisor che ha riempito la città di barchette fucsia per dire ai torinesi che, oltre ai bicerin e ai tajarin, la città è ricca di professioniste del sesso.

Inquadrando il QR code presente sulle barchette, si viene reindirizzati a una pagina del sito che mette in evidenza il rapporto tra il numero di Escort che mediamente sono presenti in provincia e gli abitanti maschi in 40 province d’Italia.

Nella provincia di Torino ci sono 2,92 escort ogni 1000 abitanti, questo dato posiziona la provincia al quarto posto tra tutte. Sempre in Piemonte, invece, Alessandria è all’undicesimo posto con un rapporto di 2,57, mentre Biella si trova in tredicesima posizione con 2,53 escort ogni 1000 abitanti.

Il messaggio trasmesso è molto chiaro: Vogliamo nuovamente portare all’attenzione di tutti quanto sia esteso e popolato il mondo del sesso a pagamento in Italia, anche se fortemente stigmatizzato e privo di ogni diritto e tutela - dichiara Mike Morra CEO e fondatore di Escort Advisor - le professioniste che vi operano sono così tante da poter riempire le piazze italiane, ecco allora la nostra provocazione di riempiere le città con delle barchette simboliche. Le escort in Italia devono poter gridare a gran voce il diritto di vedere riconosciuta la loro professione, come in molti paesi europei. Nonostante numerosi governi si siano succeduti, però, nessuno ha dato ancora davvero ascolto a queste voci.

Il sito indicizza ogni giorno tutti i numeri di telefoni associati ad annunci di escort che si trovano online in Italia e, solo nel 2024, sono stati indicizzati quasi 58.000 numeri. Questo dimostra quanto sia vasto il settore del sesso a pagamento e che le professioniste che vi operano sono in continuo aumento.

Mike Morra specifica: Sono 10 anni che operiamo in Italia. Dal 2014 monitoriamo il settore indicizzando i numeri delle escort che si pubblicizzano online e mettendoli a disposizione degli utenti per scrivere le recensioni. Questi numeri sono sempre cresciuti, sintomo di un cambiamento dei tempi che però la società non vuole ancora accettare.