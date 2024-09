Crisi auto, Caretti (Cisl): "Le parole di Tavares non bastano, servono prospettive. Invece aumenta la cassa. Nuovi costruttori? Parliamone per tempo"

C'è grande preoccupazione, nel mondo sindacale, in questi mesi di difficoltà e crisi industriali . E la Cisl regionale non fa eccezione. Le parole di Luca Caretti , segretario generale Cisl Piemonte, non lasciano spazio a interpretazioni.

" Abbiamo lanciato un grido d'allarme: la situazione è preoccupante. A rischio ci sono oltre 10mila persone solo per il settore metalmeccanico in Piemonte ".

" Quel che ha detto Tavares ieri non è sufficiente: va bene sapere che non ci saranno esuberi, ma a parte questo si stanno solo facendo parole. Servono prospettive e invece aumenta la cassa integrazione. Qui nella nostra regione si è al 40 per cento, mentre altrove è al 20 ".

I numeri riassumono bene: nelle aziende in cui Cisl è presente, sono 6.000 i lavoratori metalmeccanici in cassa , in 25 imprese. Stellantis compresa, che ne conta da sola poco meno di 3000. Nella ex Fiat, dove una volta si contavano 36mila operai (era il 1988) ora ne restano circa 10mila.

Altri costruttori? "Parliamone"

E dopo la settimana del Salone Auto non si è spenta l'eco di nuove presenze a livello di costruttori stranieri. "Soggetti alternativi a Stellantis? Bene, parliamone a un tavolo - dice Caretti -. Ma non sui giornali. Non si deve arrivare con l'acqua alla gola, in una situazione in cui si finisce per accettare tutto, per disperazione".

Mobilitazione, ma prima si tratti

Sempre più forte si fa la prospettiva di una Mobilitazione. "La nostra priorità è trattare. Se non ci saranno le condizioni per trovare accordi siamo pronti alla mobilitazione e a fare la nostra parte, come abbiamo sempre fatto - dice Caretti -. Ma le svolte più importanti in passato si sono ottenute con gli accordi e non con il conflitto".

"Richiamare Stellantis ai patti"