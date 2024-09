Piazza dei Mestieri festeggia i suoi primi vent'anni: una settimana di incontri, spettacoli e contest

Piazza dei Mestieri festeggia 20 anni di attività e lo fa con un ricco calendario di eventi dal 23 al 29 settembre in via Durandi 13.

"Una settimana di festa perché in questi venti anni sono accadute moltissime cose, abbiamo fatto tanti incontri, progetti, accolto moltissimi ragazzi, incontrato imprese, scuole, istituzioni" spiega Cristiana Poggio, vice presidente di Piazza dei Mestieri.

"Nel pensare a questa settimana, il primo sentimento che abbiamo riconosciuto in noi è stata una gratitudine per tutto ciò che è nato e si è sviluppato da quella decisione di oltre 20 anni fa, soprattutto una gratitudine per tutte le persone che in questi anni, pochi o tanti, ci hanno aiutato a realizzare ciò che la Piazza è ora. Siamo soliti dire che “la Piazza ci è fiorita tra la mani” e questo è accaduto grazie anche a persone come te che hanno fatto il tifo per la Piazza e per il futuro dei nostri ragazzi.".

Per info e programma completo: https://piazzadeimestieri.it/<wbr></wbr>ventennale/