Trasporto FTL, LTL e Groupage: quali sono le differenze?

Spesso il gergo che viene utilizzato nel settore del trasporto può sembrare criptico per chi non ha esperienza in questo ambito. Si sente parlare ad esempio di trasporto FTL o di LTL, ma di cosa si tratta esattamente?

Il trasporto merci a carico completo, noto anche come “Full Truck Load” (FTL) in inglese, è una modalità logistica in cui un veicolo o un autocarro viene riempito completamente con le merci di un singolo cliente. Questo metodo prevede una sola operazione di carico e una di scarico, senza la necessità di ulteriori fermate intermedie per il consolidamento o la distribuzione delle merci. Il “Less Than Truck Load” (LTL) è invece quella modalità in cui le merci sono di più mittenti, quindi sono presenti più operazioni di trasferimento merci verso un unico mezzo. Ma vediamo più nel dettaglio le differenze tra questi due tipi di trasporto e quale alternativa c’è a essi.

Differenza tra FTL e LTL

Come detto, esistono diversi metodi di trasporto, le cui differenze principali riguardano il modo in cui vengono utilizzati i veicoli. Nel trasporto carico completo (FTL), come già spiegato, il mezzo è completamente caricato con le merci di un singolo cliente. Questo implica che il veicolo effettua un’unica presa delle merci e una sola consegna, viaggiando direttamente dal punto di origine al punto di destinazione senza soste intermedie.

Al contrario, il trasporto LTL prevede che un singolo veicolo viene utilizzato per trasportare merci di diversi clienti. In questa modalità, l’azienda di autotrasporti raggruppa spedizioni multiple in un unico mezzo, destinato a consegnare le merci a vari destinatari finali. Il trasporto merci LTL, prevedendo consegne multiple a diversi destinatari, richiede tempi di spedizione più lunghi rispetto al trasporto FTL. Tuttavia, anche questa modalità offre vantaggi specifici a seconda delle tipologie di merci e delle distanze da coprire.

Per questo motivo, è possibile affermare che non esiste un tipo di trasporto migliore in assoluto; entrambe le modalità, FTL e LTL, presentano distinti benefici che devono essere valutati in base alle esigenze specifiche di ogni spedizione.

Groupage

Nettamente diverso rispetto ai metodi di trasporto fino a ora esaminati è quello del groupage. Questo, infatti, è una modalità di spedizione che raggruppa e consolida piccole quantità di merci che provengono da mittenti diversi in un singolo carico.

Generalmente viaggiano in groupage quantitativi di merci meno consistenti rispetto al trasporto LTL e con un peso che mediamente non supera i 2500 kg. Nel corso del viaggio della merce, questa viene ad essere caricata e scaricata in determinati punti di consolidamento che si trovano in linea verso la destinazione finale.

Grazie a questa strategia che spesso viene definita “a tappe” è possibile ottenere una tariffa competitiva e particolarmente conveniente. Tuttavia, è bene sottolineare che, proprio a causa dei trasferimenti della merce da un punto di consolidamento a un altro, e a seconda poi del numero di trazioni e dei passaggi a magazzino necessari per porre in essere la spedizione, i tempi possono allungarsi rispetto a una classica consegna diretta della merce.

Oggigiorno, però, è sempre possibile sapere dove si trova la propria merce anche se chi la spedisce si avvale del servizio di groupage. Ciò è possibile grazie ai codici tracking i quali permettono di conoscere con estrema precisione dove si trova la merce in un determinato momento.