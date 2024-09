AslTo3 – Rivoli: il Centro prelievi e il CUP di via Leumann si trasferiscono in Corso Francia

Trasferimento in vista per il Centro Prelievi e il CUP, Centro unico prenotazioni, di via Leumann 1/O, che a partire dal prossimo lunedì 23 settembre saranno operativi in Corso Francia, 98, a pochissima distanza dalla vecchia sede.

Si tratta infatti di due dei servizi offerti dalla Casa di Comunità, che sarà inaugurata ufficialmente il prossimo ottobre, in Corso Francia 98, Rivoli.

I pazienti potranno rivolgersi quindi al centro di via Leumann ancora per questa settimana e da lunedì 23 alla nuova sede.

Il CUP sarà chiuso venerdì 20 settembre per consentire le operazioni di trasferimento.

Restano invariati gli orari di entrambi i servizi:

Centro prelievi

Accesso diretto dal lunedì al venerdì, 8.00 / 9.30.