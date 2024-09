Mons. Repole spiega il perché dell'impegno sociale della Chiesa

Se un giorno sparissero i volontari o si riducessero le risorse economiche, cosa accadrebbe dell’impegno sociale della Chiesa? Se lo domanda l’Arcivescovo Roberto Repole nella Lettera pastorale “Voi stessi date loro da mangiare” , dedicata al grande tema della Carità e diffusa in questi giorni nelle parrocchie delle diocesi di Torino e Susa (testo scaricabile sul sito diocesi.torino.it ).

Scrivendo ai cristiani, ma rivolgendosi a tutta la società civile, Repole chiarisce le ragioni profonde dell’impegno sociale della Chiesa accanto ai poveri, ai malati, agli emarginati. La Carità - spiega l’Arcivescovo - non è una delle tante forme di Welfare, non è un’attività opzionale, ma è lo stile necessario dei cristiani, che hanno incontrato Cristo e partecipano al suo amore per ogni uomo e ogni donna, anche le persone che sembrano scartate dal mondo, anche quelle che si sentono inutili o emarginate.