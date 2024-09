Tentato furto in una pasticceria di corso Vittorio Emanuele: arrestato un 22enne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino polacco di 22 anni per tentato furto.





Alcuni giorni fa, transitando in corso Vittorio Emanuele II poco prima delle tre della notte, gli agenti della Squadra Volante hanno sentito un rumore di vetri in frantumi.





Una ventina di metri più avanti rispetto alla loro posizione, i poliziotti hanno visto un uomo, con fare sospetto, che alla vista della volante si è guardato intorno per far distogliere l’attenzione da sè.





Gli agenti lo hanno fermato, notando la saracinesca forzata e sollevata, un sasso che ne assicurava il blocco per garantire il passaggio. Per terra, invece, i vetri della vetrina infranta.





Nelle immediate vicinanze, gli agenti trovano un bastone e due mattoni avvolti in capi di abbigliamento; materiale verosimilmente utilizzato per spaccare il manufatto.





Alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto.