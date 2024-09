Museo di Arte Urbana: aperture straordinarie in occasione di ExhibiTo

Aperture straordinarie in corrispondenza di ExhibiTo, la rassegna che apre gallerie e spazi indipendenti dedicati all'arte contemporanea. Al Mau sarà aperta Venezuela Visual III con la la mostra collettiva di artisti e artiste venezuelane in collaborazione con l’Associazione Venezuela in Piemonte presso la Galleria di Via Rocciamelone 7/C, dal 19 al 21 settembre. Il 21 settembre, dalle 19 alle 21, si svolgerà anche l’incontro “Arte: spazio pubblico/privato”: incontro con Roberto Mastroianni, Carlo Giuliano, Giovanni Sanna, Alessia Orofino e con le/gli artisti e l’architetto Jose Gregorio Castillo dell’Associazione Venezuela in Piemonte per parlare di rigenerazione urbana attraverso l’arte e dell’arte come spazio pubblico/privato.

Presso L’Osteria il Torchio in Via Rocciamelone 7 dalle 17 “Party Fine Estate”: dalle 17 alle 20 happy hour, a seguire cena. Per una maggiore valorizzazione di Via Rocciamelone pedonale.

Il 21 settembre ore 16-18 tour alle gallerie aderenti.



Per info: exhibitotorino@gmail.com/3381426301