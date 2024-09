Tra pallavolo cieca e palla prigioniera, None rimette in moto la tradizione del Palio

None propone un fine settimana di sport, musica e colori, in attesa del ritorno del Palio dei borghi, fermo dal 2017, e in programma per il 2025.

“Abbiamo organizzato una festa con dei tornei, in attesa del Palio dei borghi del prossimo anno – dettaglia Elisa Merlino della Pro loco –. L’ultimo palio è stato nel 2017. La manifestazione nasce negli anni ’80, poi è stata sospesa e di nuovo ripresa nel 2007”. Una storia un po’ altalenante, come in tanti Comuni, ma che l’associazione ha rimesso in moto, con il Comune.

I tornei inizieranno domani, venerdì 20 settembre, alle 20,30 al campo di parco Pinna nella zona di San Bernardino e saranno rivolti ai giovani dal 2003 al 2015. Ogni squadra, composta da componenti di diversi borghi, dovrà versare un contributo di 20 euro. Le gare riprenderanno poi domenica 22 alle 15. I giochi saranno: calcio svedese, pallavolo cieca e palla prigioniera.

Sabato 21 alle 9,45 adulti e bambini sono invitati a partecipare all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’ in alcuni parchi e aree verdi del paese. Il ritrovo sarà in piazza Ghio di fronte alla biblioteca. Alle 16 inizierà la Corsa a Colori per le vie del paese con partenza da piazza Michele Ghio e partecipazione gratuita. A seguire, alle 20, ci sarà Cena a Colori in piazza, dove ognuno porterà qualcosa da mangiare, e alle 21 il concerto in Piazza Cavour con Franco Deserto e The Beat Circus.

Sia per la corsa che per la cena la proposta è quella di indossare i colori del proprio borgo, magari riutilizzando la maglietta del Palio degli scorsi anni.