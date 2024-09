Lions Club Moncalieri Host pianifica attività e iniziative per l'autunno

Il Lions Club Moncalieri Host si è riunito presso ieri, giovedì 19 settembre, presso L'Elefante in strada Revigliasco 126 per pianificare le diverse attività e le iniziative in calendario in autunno.

Incontro con don Ciotti

C'è stato un incontro e approfondimento molto ricco tra i soci moderato dal presidente Pietro Bucolia. Il Club ha pianificato delle attività davvero interessati e coinvolgenti tra ottobre e novembre 2024.

In particolare, un incontro pubblico che si svolgerà a novembre a Moncalieri, proposto dal presidente Bucolia sull'attualità della profezia del sacerdote reggino don Italo Calabrò, che verrà approfondita da don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera.

"Era il mio parroco e padre spirituale don Italo Calabrò", ha ricordato Bucolia. "E' stato un precursore della lotta culturale e non violenta alla ‘Ndrangheta e di tante altre battaglie al servizio degli ultimi. Per questo, in attesa che diventi beato, è giusto ricordarne la figura a trent'anni dalla scomparsa".