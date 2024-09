Al Cap10100, torna La Postura del consenso: quinta edizione del festival femminista per tutti

Dal 27 al 29 settembre al Cap10100 torna, con la sua V edizione, "La Postura del Consenso", il Festival femminista per tutt3 con dibattiti, incontri, eventi musicali finalizzati a promuovere la costruzione di un pensiero critico attorno alle tematiche femministe. Il filo conduttore dell’edizione 2024 è il corpo, inteso come uno spazio personale e politico, costantemente sottoposto a pressioni sociali, culturali e patriarcali, che si trasforma nel baluardo della lotta, dell’autodeterminazione e della libertà delle donne.

Tanti gli eventi, i panel e gli incontri che si susseguiranno nei tre giorni con l’obiettivo di esplorare la corporalità femminile come elemento di affermazione e resistenza attiva, tra cui un talk dal titolo “La fattura è femmina: valore, compenso e gender gap nell’economia creativa” per discutere delle differenze salariali di genere e delle disparità nel mondo del lavoro, l’incontro “Fuori dai riflettori: l’Invisibilità delle atlete nei media” con le atlete del Volvera Rugby Femminile che porteranno la loro esperienza per parlare del silenzio mediatico sullo sport femminile. Da non perdere anche “Disspenser - la menopausa: risate a tutta vampata”, appuntamento conclusivo del Festival che vedrà confrontarsi la ginecologa e influencer Monica Calcagni, in arte @ginecologa.calcagni, e la stand-up comedian Elena Ascione.