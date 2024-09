Filiera del legno, Vigolungo pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità: ridotte le emissioni di CO2 con tecnologie avanzate e impianto fotovoltaico

● Il settore dell’industria del legno ha raggiunto un fatturato totale di 52,6 miliardi di euro, nonostante una diminuzione dell'8,1% rispetto al 2022. Per le aziende italiane, investire in sostenibilità è essenziale per restare competitive.

● In questo contesto, E. Vigolungo SpA, azienda di Canale (CN) con più di 100 anni di esperienza nella lavorazione del legno e nella produzione di pannelli in compensato, presenta il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, realizzato con il supporto metodologico di Tecno ESG.

● Tra le iniziative che sottolineano l’impegno green dell’azienda piemontese l’installazione nel 2023 di un aerocondensatore, che ha contribuito a ridurre i consumi idrici dell’85%, e di un impianto fotovoltaico che, messo in funzione a novembre 2023, ha prodotto nei primi 6 mesi del 2024 un totale di 459.193 KwH.

Il 2023 è stato un anno decisivo per l’industria italiana del legno e dell’arredamento. Secondo i dati preliminari elaborati dal Centro Studi FederLegnoArredo, il fatturato totale del settore ha raggiunto i 52,6 miliardi di euro. Nonostante una diminuzione dell'8,1% rispetto al 2022, i risultati avallano la robustezza e la resilienza del settore. Il 62% del fatturato è attribuibile al mercato del legno e dell’arredamento, mentre le esportazioni rappresentano il restante 38%, con un valore di 20 miliardi di euro. Guardando al futuro, investire in sostenibilità e iniziative di decarbonizzazione sarà fondamentale per accrescere la propria competitività in un mercato sempre più sfidante come quello del legno.

In questo scenario E. Vigolungo SpA, azienda di Canale (CN) da più di 100 anni impegnata nella lavorazione del legno che produce e commercializza pannelli in compensato destinati a diversi settori applicativi, presenta il suo secondo Bilancio di Sostenibilità. Il documento è stato redatto con il supporto metodologico di Tecno ESG, Società Benefit di Tecno Group, specializzata nella definizione di strategie e percorsi di sostenibilità d'impresa.

Per l'Azienda, che nel 2023 ha generato ricavi netti pari a circa 42,6 milioni di euro e chiuso il bilancio con un utile netto di 1,4 milioni di euro, dal punto di vista della sostenibilità l’anno appena trascorso si è infatti rivelato ricco di investimenti e innovazione, come l’installazione di un aerocondensatore, che ha contribuito a ridurre i consumi idrici dell’85%, e di un impianto fotovoltaico, che ha prodotto nei primi 6 mesi del 2024 già 459.193 KwH.

Inoltre, Vigolungo nel 2023 ha venduto pannelli per un totale di 41.747 metri cubi che contribuiranno a stoccare 42.000 kg di CO2 all'interno delle abitazioni, grazie all'utilizzo del legno, sottolineando l'impegno dell'azienda piemontese nella riduzione delle emissioni di carbonio e nella promozione di pratiche sostenibili.

“È fondamentale che un settore energivoro come quello del legno migliori il proprio impatto ambientale, e lo è ancora di più per chi, come noi, lavora con una materia prima sostenibile come il legno. Le nostre recenti iniziative, come l'installazione di un impianto fotovoltaico e l'implementazione di un aerocondensatore all'avanguardia, sono passi cruciali verso una gestione energetica più responsabile e sostenibile”, dichiara Stefano Vigolungo, Amministratore Delegato di E. Vigolungo SpA. “Diventare una realtà indipendente dal punto di vista energetico è uno degli obiettivi chiave di Vigolungo: per questo continueremo a investire nella produzione autonoma di energia elettrica e nella promozione di pratiche sostenibili, puntando a ridurre gli sprechi e garantire un futuro ricco di opportunità per le generazioni future. Il tutto prendendoci cura delle nostre persone, valorizzandole e supportando la loro formazione”.

“Definire un percorso di sostenibilità strategica è decisivo non solo per conformarsi alle normative europee, ma per garantire a clienti, fornitori e dipendenti un modello virtuoso al quale aderire. Con l'implementazione del Green Deal Europeo e l'approvazione della Direttiva n. 2022/2464, la rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) è diventata una priorità per le imprese europee. Questo non è legato solo all'adempimento delle nuove normative, ma riflette il nostro impegno in termini di responsabilità sociale e contributo attivo alla costruzione di un network di valore. Non uno ma tanti, tutti verso lo stesso obiettivo”, afferma Eduardo Morra, Responsabile dell'Area Sostenibilità di Tecno Group.

Il Bilancio di Sostenibilità di Vigolungo per l'anno 2023 riflette l’impegno costante verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Attraverso investimenti mirati, pratiche innovative e collaborazioni significative, l’Azienda sta facendo progressi tangibili nel ridurre l'impatto ambientale delle operations, promuovere il benessere dei collaboratori e contribuire positivamente alla comunità locale, dimostrando di voler essere una realtà responsabile e orientata al futuro.

In prima linea per la tutela dell’ambiente

Vigolungo dimostra il suo impegno costante verso la sostenibilità ambientale adottando diverse iniziative. L’azienda piemontese utilizza alberi di pioppo selezionati da lotti gestiti in modo ecosostenibile, tenendo conto del breve ciclo di vita di 10 anni di questa specie, il che rende facilmente rinnovabili le aree coltivate dopo l'abbattimento. Il cippato, sottoprodotto di lavorazione, viene poi recuperato per alimentare la caldaia a biomassa che produce vapore utilizzato principalmente per l’essiccazione degli sfogliati di pioppo. Inoltre, la rete di teleriscaldamento, alimentata dal recupero del processo di essiccazione e pressatura, soddisfa i bisogni termici del Comune di Canale (CN), precedentemente servito da impianti a gas naturale, cedendo 4.234.200 kWh alla rete cittadina e 230.040 kWh alle utenze industriali circostanti.

L’aerocondensatore di recente installazione è un dispositivo all'avanguardia che cattura il vapore generato dalle lavorazioni industriali e lo ri-condensa trasformandolo in acqua, evitando la dispersione nell'atmosfera e favorendo il recupero e il riutilizzo dell'acqua. La sua adozione ha avuto un impatto significativo sulla produzione, portando a una riduzione dei consumi idrici, a una maggiore efficienza energetica e a una diminuzione dell’impatto ambientale dei processi industriali.

L'impianto fotovoltaico rappresenta un investimento significativo con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza energetica. Installato presso lo stabilimento produttivo di Canale, nel 2023 l'impianto ha già prodotto un totale di 19.926 KwH, di cui 17.894 KwH sono stati consumati direttamente negli stabilimenti Vigolungo e 2.032 kWH sono stati venduti alla rete cittadina. In tal modo sono stati risparmiati 8.011 kg di CO2 equivalente nello stesso anno.

L’Azienda mantiene la certificazione EPD per la linea di pannelli di compensato multistrato VigoPly L; lo studio valuta l’impatto ambientale del prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Inoltre, ha rinnovato la certificazione Carbon Footprint di Organizzazione (CFO) sui dati del 2020 e del 2022, per conoscere, monitorare e ridurre nel tempo l’impronta carbonica aziendale.

Attenzione al sociale e al territorio

Dal Bilancio di Sostenibilità emerge come Vigolungo si impegni costantemente a promuovere il benessere dei collaboratori e il progresso della comunità locale. Innanzitutto, attraverso l’organizzazione di programmi formativi dedicati allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali dei dipendenti, oltre che garantendo un ambiente di lavoro sicuro e protetto, avviando ad esempio un percorso per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ISO 45001.

Vigolungo appoggia attivamente la comunità locale attraverso il sostegno alle associazioni sportive del territorio, come Area Calcio e Albavolley, contribuendo così alla promozione dello sport e del benessere. Inoltre, Vigolungo supporta la Onlus "Cancer Sucks", dimostrando solidarietà e impegno nella lotta contro il cancro.

Per garantire un ambiente di lavoro inclusivo e dinamico, l’azienda di Canale punta all'ampliamento dell'organico aziendale, investendo su figure professionali sempre più specifiche e qualificate.

Focus sulla Governance

Vigolungo si impegna a garantire una governance aziendale solida e trasparente. A partire dall’adozione del Modello organizzativo 231, che fornisce una struttura per gestire efficacemente i rischi e promuovere la legalità all'interno dell'organizzazione. Inoltre, è stato sviluppato e condiviso internamente ed esternamente un Codice Etico, che definisce i valori e i principi morali che guidano le azioni e decisioni.

Per promuovere una cultura aziendale basata sull'integrità e sulla responsabilità, Vigolungo ha poi implementato un sistema di Whistleblowing che consente ai dipendenti e agli altri stakeholder di segnalare anonimamente eventuali violazioni o comportamenti non conformi a disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità aziendale. Questo sistema, accessibile direttamente dal sito web, dimostra l’impegno per affrontare tempestivamente e in modo trasparente qualsiasi problema o irregolarità.

***

Chi è E. Vigolungo S.p.A.

La E. Vigolungo S.p.A. è una società italiana di produzione e commercializzazione di pannelli compensati e multistrato realizzati prevalentemente in legno di pioppo. Con oltre 100 anni di attività alle spalle, l’Azienda ha registrato solidi successi a livello nazionale e internazionale: è presente in Italia con gli uffici, la sede legale e lo stabilimento produttivo di Canale (CN), posti in due diverse aree della cittadina, a cui si aggiunge il Magazzino INCO sito a Piobesi Torinese (TO), che si occupa della commercializzazione al dettaglio. Il 60% della produzione serve il mercato UE ed extra UE e da luglio 2023 dispone di una sede in Michigan (USA), nella cittadina di Grand Rapids.

Per maggiori informazioni:

E. Vigolungo S.p.A.: https://www.vigolungo.com/it/

INCO Compensati: https://www.incocompensati.it/

Chi è Tecno ESG

Nata nel 2021, Tecno ESG è la società più giovane di Tecno Group, realtà fondata nel 1999 presente sia in Italia che all’estero con oltre 140 collaboratori e più di 3.600 clienti. Diventata a poco più di un anno dalla sua fondazione Società Benefit, Tecno ESG è specializzata nella definizione di strategie e percorsi di sostenibilità d'impresa e supporta le PMI con soluzioni basate sulla logica Sustaintech.

Per maggiori informazioni: https://www.tecnosrl.it/