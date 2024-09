AllegraMente anima San Giovanni tra quadri dipinti e quadri viventi

AllegraMente si arricchisce di una mostra di quadri e stampe per far conoscere meglio il Giardino del Borgo. Domani, sabato 21, Sën Gian propone una settima edizione con la formula cresciuta negli anni che punta a valorizzare artisti e artigiani nel contesto della frazione San Giovanni di Luserna San Giovanni.

La manifestazione si svolgerà in piazza XVII Febbraio e nelle vie limitrofe e sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 18.

“Vogliamo rendere viva la piazza di San Giovanni”, afferma Manuela Campra, vicepresidente dell’associazione. “Quest’anno abbiamo deciso di rendere più movimentata AllegraMente con un’esposizione di quadri nel Giardino del Borgo, anche per far conoscere meglio la zona”. Qui sarà infatti allestita una rassegna di quadri a olio su tela sul tema dele mani, a cura del gruppo di pittura di Luserna di Norma Benecchio, consigliere dell’associazione. Saranno inoltre esposte delle stampe su tela di mandala realizzati da Patrizia Pozzato, insieme ai suoi libri sul tema del Parkinson, alcuni acquerelli e stampe a tema fantasy di Eleonora Peiranis e altri a tema paesaggistico di Giorgio Malano. Titania Antibo, street artist e writer, creerà dei graffiti su pellicola trasparente ed esporrà delle fotografie scattate da lei.

Come di consueto la sala Albarin in via Beckwith ospiterà MineraLuserna Off, una piccola rassegna mineralogica che rappresenta l’appendice della fiera primaverile di maggio. “È nata nell’epoca del Covid, in sostituzione della rassegna più ampia di maggio. L’abbiamo poi mantenuta perché è sempre piaciuta all’interno di un contenitore più articolato come AllegraMente e anche perché è un modo per inserirsi nelle rassegne generali nazionali di stampo mineralogico, che di solito iniziano di nuovo a settembre. È quasi come se volessimo dare al nostro contributo di nicchia una rilevanza nazionale – racconta Tullio Parise, presidente di Sën Gian –. Parliamo di numeri ridotti: se a maggio abbiamo un’ottantina di espositori, a settembre sono solo quindici”. Sempre in via Beckwith, all’esterno, verrà inoltre esposta la mostra storica sulla lavorazione della pietra di Luserna curata dalla Società di Studi Rorenghi.

In Sala Beckwith, alle 11, alle 14 e alle 16 prenderanno vita le rappresentazioni artistiche dei Tableaux Vivants, una forma d’arte che prevede la realizzazione di quadri in forma scenica. “La proposta è nata un anno fa circa, a opera di uno dei nostri membri del direttivo, Eva Carazzolo, per mantenere la tradizione teatrale di Sën Gian. Questa idea è piaciuta e quindi abbiamo cominciato a lavorarci. Non è stato facile”, ammette Parise. C’è stato un grosso impegno dietro alle scelte dei quadri, che ha tenuto conto del numero di attori che si sono resi disponibili e delle scenografie che l’associazione può utilizzare. “Abbiamo realizzato questo lavoro non solo in forma visiva, ma anche audiovisiva, immaginando, oltre al quadro, l’autore che esprime quello che pensa di ciò che ha realizzato e abbiamo collegato tutto con una descrizione del contesto storico e culturale. I quadri, laddove possibile, sono stati interpretati in modo allegorico, non è sempre stata rispettata la fedeltà iconografica ma si è cercato di creare un parallelo tra storia passata e presente”.

Nel pomeriggio prenderà vita per le vie del borgo una breve sfilata di moda a cura di ‘Eleven Daisies’ di Noemi Teruggi con i suoi abiti realizzati con l’utilizzo tessuti di riciclo.

Infine, alle 18,30, nella Chiesa di San Giovanni Battista a Luserna avrà luogo un concerto organizzato dall’associazione Musicainsieme di Luserna San Giovanni ed eseguito dal maestro Walter Gatti per far incontrare la storia e la musica del 1700 sulle note dell’organo di San Giovanni.

L’associazione Sën Gian sarà presente sotto l’ala del mercato di San Giovanni con le proprie pubblicazioni e l’esposizione di prodotti locali.

In caso di maltempo verranno garantite solo le rappresentazioni dei Tableaux Vivants, la rassegna mineralogica MineraLuserna OFF e il concerto d’organo.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Sen Gian al 3273149183 o scrivendo una mail all’indirizzo associazionesengian@gmail.com.