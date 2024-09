Da lunedì prossimo sotto i portici di piazza Palazzo di Città la mostra “Capture Your City”

Si inaugura lunedì prossimo 23 settembre alle 18.30, sotto i portici di piazza Palazzo di Città, la mostra fotografica dedicata al concorso “Capture Your City”, promosso ogni anno dal Danish Architecture Center (DAC) che invita i partecipanti a ritrarre la città come appare loro in un dato momento.

L’iniziativa, giunta alla nona edizione, quest’anno si è allargata a un pubblico internazionale, grazie al progetto del New European Bauhaus DESIRE – An Irresistible Circular Society, di cui DAC, la Città di Torino, il consorzio Kairos e altre 22 istituzioni e organizzazioni europee sono partner, che mira a sperimentare la creazione di spazi urbani sostenibili, attraenti e inclusivi.

Le 56 fotografie selezionate da una giuria internazionale, tra le oltre 5mila presentate, sono state esposte in estate al DAC di Copenaghen, e ora arrivano a Torino, con un allestimento curato da Urban Lab, su iniziativa della Città di Torino, che vedrà gli scatti stampati in grande formato sui teli appesi lungo tutto il perimetro della piazza.

Il concorso fotografico, che ha visto la collaborazione del Museo di Architettura e Design (MAO) di Lubiana di CAMERA, Centro Italiano per la fotografia di Torino, del Centro di Architettura di Amsterdam (Arcam), della Fabbrica del Vapore di Milano e della Città di Riga, si è svolto dal 1° marzo al 1° maggio 2024 nelle rispettive città, e gli appassionati di fotografia di altre città europee sono stati incoraggiati a partecipare rispondendo all’invito a immortalare una nuova e più sostenibile bellezza nelle città.

Il tema della mostra, ‘Nuova Bellezza’, ci incoraggia infatti a vedere la bellezza “nella patina e nelle erbacce” delle nostre città, e in particolare negli spazi urbani dove la trasformazione persegue criteri di sostenibilità e circolarità.

All’inaugurazione saranno presenti l’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti della Città di Torino, Chiara Foglietta, il presidente di Urban Lab, Piero Boccardo, e la curatrice di CAMERA – Centro Italiano di Fotografia, Monica Poggi.

La mostra resterà visibile fino al 23 marzo 2025.

Il Danish Architecture Center è un’istituzione culturale internazionale che crea esperienze coinvolgenti e organizza dibattiti a livello nazionale ed internazionale sui temi dell'architettura e del design.