A Beinasco un nuovo spazio di comunità: rinasce lo storico cine-teatro Bertolino

Il cinema-teatro Bertolino per anni è stato uno dei luoghi chiave di Beinasco: il primo cinema, il primo spazio di cultura e di comunità. Poi le città cambiano e per tanti anni, per mancanza di risorse, il Bertolino è rimasto chiuso in attesa di una nuova vita. Ora la città si appresta a vederlo rinascere, soprattutto grazie all'energia e alla visione di Don Gigi Coello.

Iniziati i lavori di riqualificazione

Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione e il sindaco Daniel Cannati non ha nascosto la sua soddisfazione: "In collaborazione con la Diocesi di Torino abbiamo finanziato un progetto che trasformerà il Bertolino in un salone polivalente, proprio nel cuore della città".

Cannati: "Uno spazio di comunità"

Non solo un oratorio ma uno spazio di comunità e di cultura, "che sarà al servizio dei cittadini, frutto di una virtuosa e innovativa collaborazione tra istituzioni, per la quale ringrazio di cuore la Parrocchia di San Giacomo per lo spirito di servizio nei confronti della città e in particolare a Don Gigi, per i suoi consigli e la sua preziosa energia", ha concluso Cannati: "Un altro spazio che torna a vivere in questa stagione di grandi cambiamenti per Beinasco".