San Mauro, una nuova casa per gli allenamenti della Reale Mutua Basket Torino

Nuova casa per il basket torinese. Cerimonia di inaugurazione, questa mattina, per l’inaugurazione del rinnovato PalaBurgo di San Mauro Torinese , l’impianto riqualificato per ospitare stabilmente le sedute di allenamento della Reale Mutua Basket Torino di coach Matteo Boniciolli nel corso della stagione. A fare gli onori di casa sono state Giulia Guazzora , sindaca di San Mauro Torinese e Daisy Miatton , assessora allo Sport. “ Siamo molto contenti e soddisfatti di poter inaugurare ufficialmente il rinnovato PalaBurgo di San Mauro Torinese ", ha detto la prima cittadina. “ Ringrazio sentitamente l’assessore allo sport Daisy Miatton per il lavoro svolto nel corso di questa estate per la realizzazione del nostro progetto. Questa è la dimostrazione di quanto questa Amministrazione voglia promuovere e valorizzare l’ambito sportivo, l’ambito dell’aggregazione, l’ambito di una crescita sana ”.

In questo palazzetto, prima di oggi, giocavano due realtà sportive: San Mauro Basket e la Pallavolo Sant’Anna, per un totale di 600 ragazzi che occupavano questo impianto. "Siamo felicissimi di avere da quest’anno con noi anche una realtà così importante come la Reale Mutua Basket Torino, una squadra che credo possa essere per tutti i ragazzi un esempio e un traguardo a cui poter aspirare", ha detto Miatton.



Anche David Avino, presidente di Basket Torino, ha voluto sottolineare l’importanza della sinergia tra amministrazione e realtà sportive per promuovere lo sport e per realizzare progetti di valore per il bene del territorio e delle nuove generazioni: “È bellissimo vedere tanti ragazzi presenti per vedere la nostra prima squadra in questo nuovo impianto. È un esempio di quanto di buono può nascere quando gli interessi dell’Amministrazione vanno incontro agli interessi sportivi e gli interessi dei giovani. Secondo me è una cosa molto importante. Per Basket Torino è una grande occasione proprio per interagire direttamente con i ragazzi del territorio e con una società locale importante come TNA, con cui è nato un rapporto di amicizia e collaborazione".