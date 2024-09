La lingua blu potrebbe fermare la sfilata della Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni

La lingua blu fa paura anche a Luserna San Giovanni e potrebbe portare all’annullamento della tradizionale sfilata dei capi della Fiera dei Santi. L’aumento di focolai della malattia che colpisce soprattutto gli ovini e che non si trasmette all’uomo, né infetta il latte e la carne, ma può portare alla morte dell’animale, ha già causato qualche giorno fa l’annullamento della mostra zootecnica della Sagra dei Pescatori di Villafranca Piemonte, e ora preoccupa anche gli organizzatori della più importante festa lusernese.

“Come direttivo dell’associazione allevatori Fiera dei Santi ci siamo incontrati sabato sera per capire proprio cosa sia necessario fare e risulta che ci siano dubbi e paure tra tutti gli allevatori. È vero infatti che la lingua blu colpisce soprattutto gli ovini ma sembrerebbe trasmettersi anche agli altri ruminanti” rivela Silvana Godino dell’associazione.

Domani, martedì 24 settembre, ci sarà una riunione in municipio tra l’associazione, il Comune di Luserna San Giovanni e i veterinari dell’Asl per decidere il da farsi: “Il rischio è che soprattutto la sfilata diventi un focolaio: esistono i vaccini ma non sappiamo se sia possibile sottoporre tutti gli animali alla profilassi – spiega il sindaco Duilio Canale –. Ascolteremo i consigli dell’Asl e valuteremo la possibilità di mantenere almeno l’area del commercio dei bovini”.