Negozi e cantine allagate in corso Moncalieri per i temporali di agosto: "Tombini puliti poco prima"

I tombini di corso Moncalieri erano stati puliti appena pochi giorni prima del violento temporale del 2 agosto e 8 agosto, che hanno trasformato in poco tempo la strada in un corso d’acqua, con negozi e cantine allagate. A chiarirlo l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo all’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao sull’ondata di maltempo estiva che ha colpito Torino.

Pulite oltre 31.200 caditoie nel 2024

Nel capoluogo piemontese sono presenti 160mila caditoie. Nei primi sei mesi del 2024 sono stati effettuati interventi di pulizia su 31.234 di queste, in aumento rispetto alla media del precedente triennio,

Gli allagamenti registrati su corso Moncalieri e via Onorato Vigliani, ha chiarito Foglietta, “sono riconducibili ad eventi meteo di natura eccezionale. La contemporaneità di pioggia, grandine e vento ha generato una consistente caduta del fogliame dagli alberi cittadini che, unitamente ai detriti di vario genere presenti sul sedime stradale a seguito di ruscellamento verso le infrastrutture di drenaggio, ha comportato un rapido intasamento delle griglie e delle caditoie”.

Firrao (Torino Bellissima): "Essenziale pulirle"

Per Firrao la pulizia e controllo di queste ultime è “fondamentale per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione al prossimo nubifragio, facendo la fine dell’Emilia Romagna in questi giorni”. “La prevenzione dei problemi è una parte fondamentale dell’amministrazione della città” ha chiosato.