A causa di un'infiltrazione in tilt la centralina della caldaia ed istituto senza luce

Il personale tecnico della Direzione Ediliza della Città metropolitana di Torino è al lavoro da questa mattina 23 settembre all’ Istituto di istruzione superiore Curie-Levi di Collegno dove le piogge in corso hanno mandato, per un’infiltrazione, in tilt la centralina della caldaia e lasciato senza corrente l'Istituto.

In attesa di una soluzione, anche provvisoria, il Dirigente scolastico ha rimandato gli studenti a casa.