A Venaria torna la Festa del Lettore, all'insegna del giallo e del mistero

Svelati i misteri della Festa del Lettore di Venaria Reale: un’undicesima edizione all’insegna del giallo e del mistero.

Quest’anno, dal 24 al 28 settembre, la Biblioteca Civica Tancredi Milone vi invita a immergervi in un’atmosfera ricca di suspense, enigmi e colpi di scena. Il tema di questa edizione è infatti ENIGMA – segreti tra le righe, un viaggio avvincente alla scoperta di misteri da risolvere e segreti da svelare.



Un ricco programma per tutte le età, di cui alleghiamo le locandine e l'ivito per la presentazione del 25 settembre, del libro “Il volgarizzamento veneto della Vita rhytmica Mariae atque Salvatoris” .



Tra le diverse iniziative, segnaliamo anche l' appuntamento OFF: Una serata con Anna Cornagliotti e Laura Parnigoni



Presentazione del libro “Il volgarizzamento veneto della Vita rhytmica Mariae atque Salvatoris” : un appuntamento dedicato agli appassionati di filologia e linguistica, con l’intervento delle autrici e di un esperto del settore.

Si tratta della pubblicazione di un manoscritto del 1400, ritrovato ad Oxford, in cui è stato tradotto in lingua veneta un poema latino sulla vita di Maria e del Salvatore.



Ricco di immagini, particolarmente interessante per chi è di origine veneta e conosce la lingua del nord est, si tratta di un lavoro di alto livello linguistico e filologico, svolto dalle studiose Anna Cornagliotti e Laura Parnigoni, mentre le immagini sono state curate dalla storica dell'arte Maria Luisa Vicentini.