Sciopero della fame ad oltranza per 57 detenute del carcere di Torino. Mamme davanti a Palazzo Lascaris

Le mamme delle detenute del Lorusso Cutugno di Torino in presidio questo pomeriggio davanti a Palazzo Lascaris. In occasione della relazione annuale del Garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano, le madri hanno organizzato un sit-in per consegnare la lettera delle detenute di Torino in sciopero della fame per la condizione ormai invivibile nelle carceri sovraffollate.

57 donne in sciopero della fame