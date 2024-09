Stop alle ruspe nel Meisino, gli attivisti bloccano il nuovo cantiere

La ruspa stava spianando la strada per poter iniziare i lavori sul lato ovest del parco, nella zona contigua a corso Don Luigi Sturzo, e aveva sollevato alcune zolle di terra quando le forze dell'ordine hanno fermato il mezzo per la presenza degli attivisti nelle sue vicinanze.

Carabinieri e polizia monitorano la situazione, al momento senza intervenire nei confronti di chi balla e fa esercizi di giocoleria di fronte alla ruspa. Nessuna tensione, per adesso, al contrario del 9 settembre quando ci furono alcuni scontri con i cittadini in presidio per bloccare i lavori all'ex-galoppatoio

Durante le scorse settimane il movimento aveva protestato in difesa dei ricci del parco e il Comune aveva momentaneamente sospeso i lavori in un'area specifica, per verificare la presenza di colonie e cucciolate degli animali. Ma ora che i lavori si sono spostati, gli attivisti contestano la mancanza di controlli in generale in tutto il parco, che in quanto Zona di Protezione Speciale (zps) dovrebbe ricevere un'attenzione particolare.

Il tema approda in Consiglio regionale

Ed il tema è stato affrontato anche in Consiglio Regionale, dove il consigliere del M5S Alberto Unia ha presentato un'interpellanza: "La Città di Torino da tre anni a questa parte ha dichiarato guerra ai parchi. Tra Pellerina, Meisino e adesso i Giardini Ginzburg sta sostanzialmente pianificando la distruzioni di tutte le aree verdi della città".

"Abbiamo chiesto - ha proseguito il pentastellato - un approfondimento sui controlli effettuati all'ente parco del Po".