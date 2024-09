Da Torino a Tashken, il Politecnico apre la scuola italo-uzbeka di ingegneria Avanzata

Inaugurata in Uzbekistan, alla presenza del ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, la Scuola italo-uzbeka di Ingegneria Avanzata presso l’Università del Politecnico di Torino in Tashkent.

Insieme al ministro Bernini, anche il ministro uzbeko dell'Istruzione superiore, delle Scienze e dell’Innovazione, Kongratbay Sharipov, già rettore dello stesso Ateneo in Uzbekistan. La Scuola, dotata di macchinari italiani grazie al finanziamento dell’Agenzia ICE, rappresenta un progetto con un potenziale strategico rilevante. L'inaugurazione della scuola rientra nel piano, fortemente sostenuto dal Governo, di internazionalizzazione delle Università italiane e del rafforzamento dei rapporti tra il sistema industriale italiano e uzbeko. "Questa partnership è strategica non solo per il trasferimento di competenze avanzate e l'adozione di metodi didattici all'avanguardia, ma anche per lo sviluppo di ecosistemi congiunti per l'innovazione e per aumentare gli investimenti e l'export delle imprese italiane in un'area strategica come l'Asia centrale", ha commentato il ministro Bernini durante la cerimonia di inaugurazione. A Tashkent il Politecnico di Torino è presente dal 2010 presso l’Università locale Turin Polytechnic University (TTPU), che rilascia il titolo di laurea e laurea magistrale sulla base di accordi di doppio titolo (1.500 i laureati uzbeki nel quindicennio, con il coinvolgimento ogni anno di 60 docenti del Politecnico di Torino nelle attività didattiche). Grazie al consolidamento di questa collaborazione e grazie anche al supporto costante dell’Ambasciata d’Italia a Tashkent, il Politecnico e il TTPU svolgono un’azione sempre più organica in Uzbekistan. La missione del Politecnico, in particolare, è formare ingegneri che accompagnino il processo di industrializzazione del Paese.